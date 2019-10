UTKLEDD: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon – som tatt ut av «The Royal Tenenbaums». Foto: PRIVAT/INSTAGRAM

Gwyneth Paltrow hyller kronprinsparets Halloween-bilde

Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow (47) er overbegeistret for bildet som kronprinsesse Mette-Marit la ut på Instagram torsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp







«JEG KAN IKKE TRO HVOR EPISK DETTE ER», skriver Paltrow under bildet, der kronprinsesse Mette-Marit (46) og kronprins Haakon (46) poserer under teksten «Knask eller knep?».

Hyllesten er etterfulgt av tre forelskelses-emojis.

At Paltrow er fornøyd, er kanskje ikke så overraskende. Det vanligvis så motebevisste kronprinsparet er kledd ut som Paltrow og motspiller Luke Wilson (48) fremsto i filmen «The Royal Tenenbaums» fra 2001.

Mette-Marit har over 232.000 følgere på Instagram, og tre timer etter at bildet ble lagt ut, hadde posten fått over 30.000 likerklikk og nærmere 1000 kommentarer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FILMDRONNING: Gwyneth Paltrwo, her på et veldedighetsarrangement i California 10. oktober i år. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Oscar-belønnede Paltrow, kjent fra filmer som «Shakespare In Love», «Sliding Doors» og «Shallow Hal», har kjent Mette-Marit i en årrekke. De skal først ha kommet i kontakt i 2002, da kronprinsparet bosatte seg i London for å studere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FILMFAMILIE; Richie (Luke Wilson), Margot (Gwyneth Paltrow), Royal (Gene Hackman), Chas (Ben Stiller), Ari (Grant Rosenmeyer), Uzi (Jonah Meyerson) og Etheline (Anjelica Huston) og Henry Sherman (Danny Glover) og Pagoda (Kumar Pallana) i «The Royal Tenenbaums» for 18 år siden. Foto: Filmweb

les også Åpen Mette-Marit om sykdommen: Ikke lenger redd for å dø

Paltrow har også den siste tiden blitt kjent med prinsesse Märtha Louise (48), fordi Paltrow er en nær venn av Märthas omstridte sjamankjæreste, Durek Verrett (44). Også Paltrows helsebusiness Goop er av det svært kontroversielle slaget.

Märtha har også kommentert svigerinnens Insta-post:

«Ha ha ha. Så fantastisk!!», skriver hun under bildet av Mette-Marit og Haakon.

MADONNA-KONSERT: Mette-Marit, Gwyneth Paltrow og Kate Hudson som tilskuere på Wembley i 2008. Foto: MATT DUNHAM / AP

Publisert: 31.10.19 kl. 21:22 Oppdatert: 31.10.19 kl. 21:40







Mer om