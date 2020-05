SKILLES: Erik Prydz Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

DJ Eric Prydz skilles

Prydz, mest kjent for låten «Call on me», og kona Sofie skal angivelig skilles etter nesten fem års ekteskap.

Det skriver TmZ.

Sofie Prydz skal ha bedt om skilsmisse 27. april. Paret giftet seg i 2015.

Paret bor i Los Angeles og har to barn sammen, en ni år gammel datter og en seks år gammel sønn.

Eric Prydz ble først kjent da han ga ut sangen «Call on me» i 2004. I 2017 ble han kåret til årets DJ under Electronic Music Awards.

Han eier flere plateselskap, Pryda, Pryda Friends og Mouseville Records. Den svenske DJ-en går også under alias Pryda og Cirez D.

Sofie Prydz er kjent gjennom sin deltagelse i reality-programmet Svenske Hollywoodfruer.

I mars skapte Dj-stjernen overskrifter da han skrev på sin Twitter-profil at løsningen på corona-krisen er at alle friske mennesker blir smittet – og sa seg uenig i at folk burde holde seg hjemme.

Det skapte store reaksjoner, og førte til at han slettet Twitter-postene. Senere har han beklaget utsagnet.

– I fremtiden skal jeg holde meg til å lage musikk, skrev han.

