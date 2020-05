Åse Kleveland om fallulykke: – Jeg hadde kjempeflaks

Åse Kleveland har vært kjempet seg gjennom kreft og et dramatisk fall. Sykdommen fikk henne til å innse at hun var ferdig med lederjobber og at hun ville bruke tiden på musikken.

Ingrid Johansen

Mattis Sandblad (foto)

For mindre enn 10 minutter siden

– Sykdommen inspirerte meg til å kaste loss, sier Åse Kleveland (71).

Hun har akkurat åpnet dørene til den over hundre år gamle villaen på Blindern i Oslo.

Fra andre aviser