TV 3 nekter «Paradise Hotel»-deltager å møte pressen

Etter at Jamilla Wais (24) kom med rasistpåstander mot Andreas Haukeland på nett, så TV3 seg nødt til å ta grep. – Vi tolererer ikke at det går så langt, sier pressekontakt Linda Glomlien.

Torsdag er det klart for finale i den ellevte sesongen av «Paradise Hotel», og deltagerne samles til finalefest på Rockefeller i Oslo for å feire. Det er som vanlig satt av tid til at deltagerne kan møte pressen i forkant.

Tidligere torsdag publiserte Jamilla Wais et blogginnlegg hvor hun går hardt ut mot med-deltager Andreas «TIX» Haukeland (26). Hun skriver blant annet at han er en rasist.

TV3 har derfor besluttet at Wais ikke får møte pressen torsdag, men forteller at hun er invitert til festen etterpå.

– Det synes vi er å gå over grensen. Det skaper for mye dårlig stemning, sier pressekontakt Linda Glomlien.

– Vi tolerer ikke at det går så langt at folk hetser hverandre på offentlige blogginnlegg, sier hun.

Haukeland selv forteller til VG han har tiltro til avgjørelsen som er tatt av TV3.

– Vi har vært under full overvåkning i to måneder fra TV3, de kjenner oss som personer. Hvis de har valgt å ta en avgjørelse, så har det vært en god grunn. Fra oss deltagere blir det ord mot ord, det er til syvende og sist TV3 som har sett hva som har foregått og valgt å ta med på TV eller ikke, sier han.

HENGT UT: Andreas «TIX» Haukeland forteller at han har tillit til TV3, som tok avgjørelsen om at Jamilla Wais ikke får møte pressen. Foto: Anniken Aronsen/VG

– Jeg tror de som har sett meg på TV forstår hva slags person jeg er, avslutter han.

Wais hevder at hun for en tid tilbake ble hengt ut av Haukeland i sosiale medier, og at produksjoner da ikke tok grep.

–Jeg føler meg urettferdig behandlet, sier hun.

Under premierefesten tidligere i år var det også en deltager som ikke ble invitert av TV3. Bakgrunnen var at hun var for ung. Deltageren hadde oppgitt uriktig navn og alder til castingbyrået før hun sjekket inn på hotellet.

Publisert: 30.05.19 kl. 18:22