SA KLART IFRA: Det var en svært misfornøyd Vinni Sauvik som var fast bestemt på at han skulle hjem i lørdagens «Kompani Lauritzen». Sauvik valgte til slutt å bli værende. Foto: TV 2

Dramatiske scener i «Kompani Lauritzen»: – Nummeret før det smalt skikkelig

Vinni Sauvik (44) truet med å trekke seg, og sa til befalet at han ikke orket høre mer på «pisset» hans. – Flere var på bristepunktet, innrømmer Dag Otto Lauritzen (63).

Lørdagens «Kompani Lauritzen» var av det dramatiske slaget. Først da artist Vinni Sauvik ga tydelig beskjed om at han ville være på det tapende laget i lagkonkurransen fordi han ville hjem.

På TV endte det med en knallhard samtale med én i befalet.

– Jeg har vært lei siden dag én, men jeg har vunnet hver eneste lagkonkurranse og har vært best på alle tester. Det er over, jeg skal ikke være her lenger. Jeg orker ikke høre mer på pisset ditt, pisset hans, pisset ditt eller pisset ditt. Det er over, sier en gestikulerende Sauvik i programmet.

Senere i episoden kom det frem at også Desta Marie Beeder (31) og Siri Kristiansen (41) telte på knappene.

– Det var nummeret før det smalt skikkelig, sier oberst og «programleder» Dag Otto Lauritzen til VG.

Han forklarer:

– Både Siri, Desta, Vinni og flere andre var helt på bristepunktet. Vi brukte tid både på Desta og andre, det var mye trøsting som måtte til. Vi var nødt til å fortelle dem at denne stormen - den måtte de ri av. Jeg tror det handlet om hardt fysisk og psykisk press, flere dager med uforutsigbarhet, frustrasjon og for noen manglende selvtillit, og at de derfor var på bristepunktet. Jeg er utrolig glad for at de klarte å stå av den stormen.

Vinni Sauvik har ikke vært tilgjengelig for kommentar i forbindelse med denne saken.

Lauritzen opplevde situasjonen med Sauvik som utfordrende.

– Han hadde en utblåsning mot flere i befalet, og jeg hadde en lang prat med ham alene også. Vi kom fram til at han skulle være med resten av den øvelsen de var i. Og etter flere samtaler med befalet, og en natt ute i skogen, så hadde han ombestemt seg. Jeg tror han skjønte at det var mer å hente ved å fortsette enn å slutte.

TOK GREP: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård måtte jobbe hardt for å sikre at ikke flere deltagere trakk seg i lørdagens episode. Foto: Matti Bernitz

Underveis hadde de også en øvelse som gikk over natten, der deltagerne satt vakt på skift.

– Vinni syntes det var deilig å sitte der alene og holde vakt. Den natten gjorde godt for ham. Han gikk noen runder med seg selv, og jeg er utrolig glad for at han ikke ga etter for den indre følelsen av at dette gidder jeg ikke mer, innrømmer TV-profilen.

– Hva var grunnen til at han reagerte som han gjorde?

– Jeg tror ikke han var så glad i å bli kommandert til høyre og venstre, og så føler man seg litt dum når man gjør en tabbe og alle andre blir straffet. Det gikk inn på flere deltagere.

– Med disse scenene som utspilte seg, følte du på noe tidspunkt at hele produksjonen var i ferd med å velte?

– Nei, vi hadde nok ingen tanker om at hele produksjonen skulle velte, men det hadde jo blitt et helt annet program om folk skulle bestemt seg for å dra hjem. Selv om to, tre var i ferd med å føle at de ikke orket mer, så gikk stormen etter hvert over. Det er både jeg og Kristian veldig glade for.

Desta Marie Beeder, som selv knakk helt sammen i lørdagens program, er full av lovord om Sauvik, og erkjenner at det ble ganske kaotisk da han gjorde det klart at han ville hjem.

– Vinni hadde gitt uttrykk for at den autoritære stilen ikke var hans greie. Da jeg fikk høre at jeg skulle være på lag med Vinni ble jeg glad, for da visste jeg at jeg kom til å vinne. Da han sa at han ikke skulle vinne denne konkurransen begynte jeg å lure på hva han egentlig sa, sier hun.

Han ga likevel alt i konkurransen, noe «God morgen Norge»-programlederen lot seg imponere over.

– Han var et forbilde for meg, han gjorde en fantastisk innsats. Jeg husker at frykten sto i meg, for jeg visste at hvis Vinni forsvant, da ville jeg miste forbildet mitt, mener hun.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Emil Solli-Tangen er ute av «Kompani Lauritzen» etter å ha tapt dimmekonkurransen mot Marte Bratberg. Foto: Matti Bernitz, TV 2

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, understreker at «Kompani Lauritzen» er heftig og krevende å være med på, og at deltagerne blir utfordret både fysisk og psykisk på en måte som de ikke er vant til.

– Men dette er også litt av kjernen i Dag Otto sitt prosjekt. Å dra noen ut av komfortsonen og ned i kjelleren er ikke alltid en like lystbetont reise. Alle ble pushet og utfordret på ulike måter gjennom hele perioden. I dette programmet var de allerede ganske slitne, og mange var på vei ned i kjelleren og naturlig nok kom det da situasjoner der noen ønsket å trekke seg. Dette var vi godt forberedt på at kom til å skje. Befalet vi hadde med har mye erfaring med å takle akkurat dette. Det er kjente, trygge situasjoner for dem, som de har masse erfaring på å håndtere, sier han til VG.

Det var Emil Solli-Tangen (30) som måtte forlate programmet lørdag, etter å ha tapt dimmekonkurransen mot Marte Bratberg (30).

Vinni Sauvik, Siri Kristiansen og Desta Marie Beeder valgte til slutt å fortsette innspillingen.

Publisert: 04.04.20 kl. 21:55 Oppdatert: 04.04.20 kl. 22:16

