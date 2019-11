SELGER STRIKK: Sophie Elise Isachsen, her avbildet på et seminar på Nasjonalbiblioteket i september. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Dorthe intervjuet forretningspartneren Sophie Elise: Langt over streken, mener presseekspert

«God Kveld Norge»s Dorthe Skappel (54) intervjuet sin egen strikkekollega Sophie Elise Isachsen (24). Helt greit, sier TV 2. Uhørt, mener presseekspert.

Torsdag kveld kunne toppbloggeren Sophie Elise fortelle på bloggen sin at hun hadde møtt sin gode venninne og samarbeidspartner Dorthe Skappel til et intervju med tanke på «God kveld Norge» om et par ukers tid. Bloggposten var merket med annonse.

Etter at VG kontaktet TV 2, er innlegget fjernet. Slik så deler av det ut:

Det stemmer ikke helt at Dorthe intervjuet Sophie Elise til «God Kveld, Norge», ifølge PR- og mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

– Intervjuet er gjort i forbindelse med TV 2s årlige program «Underholdningsåret», hvor Dorthe ser tilbake på året som har gått og intervjuer flere av dem som har preget TV 2-skjermen i 2019. Der er selvsagt Sophie Elise sentral, sier Dahl til VG.

Sophie Elise har også delt bildet fra blogginnlegget på sin Instagram-konto, også det merket «annonse»:

«God Kveld Norge»-programleder Dorthe Skappel og Sophie Elise har i høst et kommersielt forretningssamarbeid, der bloggeren har sin egen strikkekolleksjon hos nettbutikken Skappelstrikk – eid av Dorthe Skappel og ektemannen Jon, samt deres to døtre Marthe og Maria, gjennom selskapet Sister Act.

Det er Sophie Elises kolleksjon som for tiden frontes på Skappelstrikks hjemmeside.

Fått godkjennelse

– Vi er kjent med at de to har et kommersielt samarbeid rundt strikkekolleksjonen, og har derfor diskutert i forkant om det er greit at Dorthe intervjuer Sophie Elise. Det mener vi det er, så sant det opplyses om koblingen når dette skal sendes på TV 2, sier Dahl.

– Når det gjelder Dorthe Skappel sin strikkekolleksjon, så har hun godkjennelse av TV 2 til å reklamere for denne i de periodene på året hvor hun ikke er aktuell med programmer på TV 2, sier Jan-Petter Dahl.

– Blander kortene

Gunnar Bodahl Johansen, ekspert på presseetikk, mener det er i strid med god presseskikk at en reporter intervjuer en forretningspartner.

– Har de et kommersielt samarbeid, er det i mine øyne helt uhørt. Egentlig spiller det liten rolle om samarbeidet det er kommersielt eller ideelt – journalister må ha en klar regel om ikke å intervjue venner, familie eller samarbeidspartnere og andre forbindelser, sier Bodahl-Johansen.

Han mener at det må være et klart krav til TV 2 som allmennkringkaster, selv om kanalen er kommersiell, at de har klare skiller.

– I dette tilfellet blander de kortene. De har helt åpenbart tråkket langt over streken. For meg er det umulig at journalister kan ha denne typen bindinger utenfor jobben, sier Bodahl Johansen.

Han peker på at Dorthe fremstår som et merkenavn for TV 2, og at det derfor må stilles ekstra krav til henne.

– Her ser det ut som om hun utnytter i sin kommersielle virksomhet nettopp det at hun er et merkevarenavn. Det bør ikke skje. Og skjer det, bør TV 2 sette foten ned.

Jan-Petter Dahls reaksjon på Bodahl-Johansens reprimande, er:

– Dette er inntil videre upublisert materiale, og hvor mye av intervjuet som kommer med i programmet som dreier seg om hele underholdningsåret på TV 2, er ennå ikke bestemt. Det viktige for kanalen når dette sendes, er at bindingene mellom Dorthe og Sophie Elise kommer tydelig frem.

DANSET SAMMEN: Sophie Elise og Dorthe Skappel – og Aune Sand – deltok i fjorårets «Skal vi danse». Foto: Tore Kristiansen, VG

Sophie Elises blogginnlegg er merket reklame og viser de to forretningspartnerne – som begge deltok i «Skal vi danse» i fjor – med hver sin genser fra bloggerens kolleksjon hos Skappelstrikk. I innlegget skryter Sophie Elise uhemmet av både Dorthe og strikkebutikken hennes.

«Og så ser jeg frem til å lage mer med den fineste familien jeg vet om, Skappel-gjengen», avslutter hun innlegget sitt med.

Dorthe Skappel har ikke besvart VGs henvendelse om saken.

– Det er naturlig at det er TV 2 som svarer for de redaksjonelle vurderingene som er gjort i forbindelse med dette intervjuet, sier Dahl.

Ikke genserne under intervjuet

Dahl opplyser at bildet på Sophie Elises blogginnlegg er tatt senere samme dag – etter intervjuet for «Underholdningsåret». Ifølge Jan-Petter Dahl bruker hverken Dorthe eller Sophie Elise gensere fra deres felles kolleksjon under selve intervjuet.

Det synes ikke Bodahl-Johansen gjør saken bedre.

– Det er bare en meningsløs bortforklaring at de ikke har genserne på. Det er samarbeidet som er problematisk, mener han.

Ikke synes presseeksperten at det er formildende at intervjuet foregår i et underholdningsprogram heller.

– Reglene gjelder uansett sjanger. Jeg møter ofte på den holdningen at enkelte former for underholdningsprogram ikke kan regnes som journalistikk, men at det bare fremstår som journalistikk. Jeg pleier å si at det er journalistikk om underholdning. De grunnleggende prinsippene i presseetikken står seg – alt annet undergraver troverdighet og integritet.

Sophie Elise har ikke besvart VGs henvendelser. TV 2 sier de ikke har kjennskap til hvorfor toppbloggeren senere har slettet det aktuelle blogginnlegget.

Publisert: 22.11.19 kl. 20:56

