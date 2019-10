Tilbudene strømmer inn til hjemløs gullstrupe

Politiet i Los Angeles ble så trollbundet av sangen til hjemløse Emily Zamourka (52) at de filmet henne. Da begynte snøballen å rulle.

Videoen av den russiskfødte kvinnen har siden gått viralt. VGTV omtalte saken tidligere i uken (se og hør kvinnen synge øverst i artikkelen).

Zamourka, som frem til denne uken bar alle sine eiendeler med seg i en tralle, har sovet på en papp-plate i et parkeringshus hver natt. Hun holder motet og humøret oppe ved å synge, blant annet ved undergrunnsbanen – fordi der er akustikken og klangen så god.

Da politiet postet en video av kvinnen på Twitter, uteble ikke responsen. Zamourka, som elsker opera, har siden fått tilbud om platekontrakt fra den Grammy-nominerte plateprodusenten Joel Diamond og hans selskap Silver Blue Records.

Ifølge TMZ ønsker Diamond å lansere et album med en crossover av klassisk og EDM.

52-åringen skal ha fått mange flere tilbud om jobber, men hun sier til TMZ at hun ennå ikke har slått til på noen.

– Men jeg er i samtaler med flere, sier hun.

Ettertraktet

Hun skal imidlertid ha takket ja til tak over hodet fra nye venner hun har fått via en veldedighetsorganisasjon.

– Hvis jeg kommer ut av denne hjemløs-tilværelsen, så blir jeg lykkelig og stolt. Da kan jeg leve et normalt liv, sier hun.

Mediene står i kø for å få intervju

– Jeg er så takknemlig, men jeg skulle ønske at jeg hadde kunnet kjenne på den samme varmen før noen visste at jeg kunne synge, sier hun til USA Today.

En GoFundMe-kampanje har samlet inn over 400.000 kroner til Zamourka for å hjelpe henne økonomisk. Zamourka er ikke utdannet sanger, men er klassisk skolert i piano og fiolin. For to år siden ble 100.000-kroners fiolinen – hennes aller kjæreste eie – stjålet og ødelagt.

– Hvis du som ødela fiolinen min, ser dette, så vil jeg si at du ødela ikke bare den, men du ødela hele livet mitt. Derfor ble jeg hjemløs, sier hun i et TV-intervju med TMZ.

De siste par årene har Zamourka slitt så mye med å få endene til å møtes at hun har havnet på gaten.

Zamourka har ennå til gode å ta imot pengene. Politiet i L.A. skal også ha tilbud henne en ny fiolin, en gest hun også har takket nei til.

Hun skal imidlertid ha sagt ja til å synge opera på en italiensk tilstelning i L.A. i helgen.

