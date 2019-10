GIKK BORT: I 2017 sto Lene Marie Fossen frem i VG Helg og fortalte om sin fotokunst og sin ekstreme anoreksi. Her er hun avbildet i boligen til sin bestefar på Kolbu. Denne uka døde hun. VG-fotograf Espen Rasmussen vant Årets bilde i portrettklassen for sitt portrett av Fossen. Foto: Espen Rasmussen

Lene Marie Fossen er død

Fotokunstneren, som har levd med anoreksi siden tiårsalderen, ble bare 33 år gammel.

Det er Oppland Arbeiderblad som får bekreftet den triste nyheten fra familien.

Lene Marie Fossen var bare ti år da anoreksien grep fatt i kroppen hennes for aldri siden å slippe taket. Hennes ønske om å fryse tiden fikk henne til å begynne med fotografering, der hun raskt viste seg å være et stort talent.

– Usedvanlig vakkert. I verdensklasse, mente fotograf og mentor Morten Krogvold om selvportrettene til Lene Marie Fossen, som i 2017 ble utstilt under tittelen «Melancholia» i forbindelse med fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund.

Filmskaperen Margreth Olin har fulgt Lene Marie Fossen i flere år for å lage dokumentarfilmen «Selvportrett».

Traileren kan du se her:

Til Dagbladet forteller Krogvold at de to hadde kontakt inntil nylig.

– Hun var en meget intelligent dame. Kanongod. Hun kunne dratt dette enormt langt, og det er leit det skulle bli slikt, sier Morten Krogvold til avisen.

I VG Helg-intervjuet for to år siden fortalte Lene Marie Fossen også om frykten for å dø.

– Jeg er redd for å dø. Jeg får heldigvis god hjelp nå, men jeg er jo redd for at hjertet ikke klarer mer når dette har pågått så lenge. Inntil nå har jeg fortrengt det veldig. Jeg har tenkt: «Dør jeg, så dør jeg». Det har vært et sakte selvmord, selv om ikke det har vært et ønske. Nå er jeg i en oppbyggingsfase, sa hun.

I går maktet dessverre ikke hjertet til Lene Marie Fossen mer.

