FÅR KRITIKK: Jonas Kinge Bergland møter motstand etter Instagram-posten som langer ut mot Ørjan Burøe. Foto: VG

Komiker Jonas Kinge Bergland får kritikk for utfall mot Ørjan Burøe: – Problematisk og dumt

«Ler han ikke med, slå én gang til. Deretter holder du deg på magen, peker på personen og ler høyt med åpen munn», skrev komikeren og legen på Instagram. Lederen i Rådet for legeetikk reagerer.

Nå nettopp







Komiker Ørjan Burøe (44) har de siste ukene på sosiale medier reklamert for en spesiell teip, som er en alternativ behandlingsmetode. Utviklerne mener at den skal hjelpe mot blant annet migrene. Burøe er selv investor i teipen.

Det har fått komiker Jonas Kinge Bergland (41) til å reagere. Bergland er, i tillegg til komiker, fastlege i Oslo. Gjennom en lang rekke innlegg på sin InstaStory 30. mai langet han ut mot både teipen og Burøe.

«Det kan tenkes at du ser folk reklamere for dette produktet på sosiale medier», skriver han i den første meldingen over et bilde av en hånd med et plaster på.

HARDE ORD: Dette er bare noe av hva Jonas Kinge Bergland 30. mai kommuniserte på sin Instagram-konto. Foto: @dr.bergland

Han fortsetter:

«En knyttneve er helt naturlig for kroppen og kan ikke skade den. Så knytter du neven og klinker til trynet på personen. Om personen som har promotert produktet tilfeldigvis er Ørjan Burøe, bør han skjønne humoren og le med. Ler han ikke med, slå én gang til. Deretter holder du deg på magen, peker på personen og ler høyt med åpen munn», skriver han i de neste postene.

«Om det renner en rød væske ut av nesen på personen, ta av plasteret og teip igjen åpningen. Om politiet tilfeldigvis stiller spørsmål ved behandlingen du gir, sier du at det er hard akupressur».

Husker du denne? Vegard Harm snoker i mobilen til Marna Haugen:

– Jeg synes bare det er dårlig stil å bruke sosiale medier til å reklamere for udokumentert og alternativ helsehjelp, noe dette plasteret er. Jeg ble forbannet, rett og slett, sier den 41 år gamle komikeren og legen, som går under navnet «Dr. Bergland» på Instagram.

Til VG legger ikke Ørjan Burøe skjul på at han har lite til overs for innleggene fra komikerkollegaen.

– Jeg skulle virkelig ønske at dette var en form for humor, men det er det faktisk ikke. Og det oppleves både skremmende og ikke minst sjokkerende at en lege med et såpass stort publikum oppfordrer følgerne sine til å slå meg ned, gjerne flere ganger, slår 44-åringen fast.

RASENDE: Jonas Kinge Bergland mener han er forbannet på at Ørjan Burøe reklamerer for alternativ helsehjelp, og at det er grunnen til at han la ut disse meldingene. Foto: @dr.bergland

Burøe sier at han selv har blitt utsatt for blind vold tidligere.

– Jeg hadde traumer i flere år etterpå. Dette vet også Dr. Bergland. Jeg unner ingen den opplevelsen, uansett hvor uenig jeg kan være med en person.

Bergland står fast ved at han ikke gikk for langt med sin InstaStory.

– Egentlig ikke. Jeg tror folk skjønner at jeg ikke mener det bokstavelig, at det er ment som humor. Om man foretar en meningsundersøkelse, tror jeg flertallet vil svare at de tror det er ment humoristisk. Om man tar den samme undersøkelsen og spør folk om de tror at Ørjan mener at plaster hjelper mot migrene tror jeg de vil svare at de tror han gjør det, sier han.

Han mener han ikke ante noe om at Burøe tidligere skal ha blitt utsatt for blind vold.

– Men jeg er ikke overrasket over at Ørjan går rett i en offerrolle, at han er sjokkert og slikt. Det må han bare gjøre, det er som forventet. Men han og alle andre skjønner at dette var en spøk.

les også Henrik Thodesen om kjærlighetslivet: – Det går ikke noe særlig bra

Svein Aarseth, leder i Rådet for legeetikk i Den norske legeforening, er kritisk til hvordan Bergland har opptrådt i dette tilfellet.

– For det første synes jeg det er platt humor. For det andre håper jeg at det kommer tydelig fram på Instagram-kontoen hans at han ikke uttaler seg som lege. Men han er faktisk lege, og det å da gå inn i andre roller er krevende. Det er platt og dårlig, og jeg synes generelt sett ikke noe om at han går så spesifikt på én person. Dette er direkte rettet mot Ørjan Burøe, og det er problematisk og dumt, mener han.

REAGERER: Lege Svein Aarseth, som sitter i Rådet for norsk legeetikk i Den norske legeforening er ikke imponert over innleggene fra sin legekollega, som også opererer som komiker. Foto: Bjørn Thunæs

Aarseth forteller at Rådet for legeetikk har hatt saker til behandling som går på at man må huske på at man er lege når man bruker sosiale medier, at man uttaler seg på en måte som ikke svekker tilliten til leger.

– Jeg tar aldri humor-råd fra folk over 60 år, da måtte jeg ha sluttet som komiker. Så det er jeg revnende likegyldig til. Akupressur, som jeg nevner i den ene posten, er også noe som absolutt ikke virker, og da bør Aarseth skjønne at dette er komikeren som snakker, kontrer Bergland.

Han understreker at han ikke agerer som lege i sosiale medier.

– Sosiale medier bruker jeg til å formidle humor i lys av mitt virke som komiker. Men som lege har jeg grunnlag til å mene noe om alternative behandlingsmetoder. Jeg mener selvsagt ikke at man skal slå andre mennesker i ansiktet, og om man tror det – da prøver man bare å misforstå. Dessuten var ikke dette ment direkte til kun Ørjan Burøe, han var bare et eksempel.

les også Lege: Seks myter om analsex

– Men Instagram-kontoen din heter jo «Dr.bergland»?

– Dr. Bergland er artistnavnet mitt, og har ingenting med legevirket å gjøre. Jeg har ingen doktorgrad.

Han sier han fikk rekordmange tilbakemeldinger etter at han la ut postene. Bare én var negativ, sier Bergland.

Publisert: 10.06.19 kl. 12:50