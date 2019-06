COMEBACK: Mel B (43), Emma Bunton (43), Geri Horner (46) og Mel C (45) i Dublin fredag. Foto: Dave J Hogan / Getty Images Europe

Spice Girls kommer med animert film

Og denne gangen skal alle fem medlemmene i popgruppen være med.

De britiske popstjernene Emma Bunton (43), Geri Horner (46), Mel B (44) og Mel C (45) er ute på sin «Spice World 2019»-turné. Lørdag spiller jentene turneens siste konsert på lørdag i London.

Beckham har allerede glimret med sitt fravær etter at hun ikke kunne bli med på turneen på grunn av for mye tid med designvirksomheten.

Denne gangen skal imidlertid det femte medlemmet være med på det nye Spice Girls-prosjektet.

Paramount Animation planlegger å gi ut en animert Spice Girls-film med utgivelse i 2020, melder The Hollywood Reporter.

– Jentene fikk en idé som vi har utviklet. De er alle involverte, sier Mireille Soria i Paramount Animation.

Dette blir popgruppens andre film etter deres første film «Spice World», som kom ut i 1997. Den første filmen hadde et budsjett på 200 millioner kroner, ifølge IMDB.

Disney kansellerte en planlagt tegnefilm om Spice Girls i 2003, som hadde et budsjett på over hundre millioner kroner.

Ble gjenforent

I november i fjor ble det kjent at Spice Girls – minus Victoria Beckham – skulle stå på scenen igjen i en comebackturné i Storbritannia. Jentene skal ha blitt tilbudt over 100 millioner kroner hver for comebacken, ifølge The Sun.

Popgruppen har ikke samarbeidet sammen siden musikalen «Viva Forever» i 2012 – en oppsetning som endte i et pengesluk.

Popgruppen startet opp i 1994 og fikk sin største massive internasjonale hit to år senere med «Wannabe». To år senere bestemte Geri Horner seg for å forlate gruppen, og i 2000 kunngjorde medlemmene at de tok pause på ubestemt tid for å satse individuelt.

