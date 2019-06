TIX avsluttet VG-lista til øredøvende jubel – vurderte å si nei til å opptre

RÅDHUSPLASSEN (VG) Andreas «TIX» Haukeland har drømt om å opptre på VG-lista siden 9. klasse. Fredag fikk han æren av å avslutte hele showet.

Den som har fulgt med på Andreas «TIX» Haukeland vet at han sjelden gjør noe halvveis, og hans første ordentlige VG-listaopptreden var intet unntak.

I en årrekke har han håpet å bli invitert til å opptre på Rådhusplassen, og i år var det endelig hans tur.

I sin karakteristiske pelskåpe entret han scenen til kveldens kanskje høyeste applaus.

Etter å ha fått et helt publikum med på allsang av låten «Jeg vil ikke leve», satt han seg ned ved det medbrakte pianoet og sjarmerte publikumet med klassiske toner. Deretter satte han fyr på Rådhusplassen med «Shotgun» i kjent TIX-stil.

– Det var som forventet. Veldig skummelt, veldig godt og litt vondt, men sinnssykt fett, sier han til VG etter showet.

– Hvorfor vondt?

– Nå fremførte jeg en låt som har en viss betydning for meg foran titusener av folk som tolker den på forskjellig måte. Den vekket mye vonde minner og tanker, forteller han ærlig.

Viste seg fra ny side

Før opptredenen fortalte han til VG om at han har drømt om øyeblikket siden ungdomsskolen.

– Det som er ekstra spesielt med å spille i dag er at det er en såpass stor andel av publikum som er her for min skyld. Og jeg kommer for deres skyld, sa han.

Haukeland har vært kjent for kontroversiell russemusikk, men i mai slapp han den mer personlige låten «Jeg vil ikke leve», som på tre uker har blitt spilt av mer enn tre millioner ganger på Spotify, og gikk rett inn på førsteplass på VG-lista.

expand-left arrow-right ELLEVILL JUBEL: Publikum lot hele Oslo høre at TIX var i byen.

Haukelands ti år lange drøm har gått ut på at han skulle spille en partylåt for anledningen, men den ble ikke helt som planlagt.

– I kveld fremfører jeg en låt som betyr noe litt ekstra. Den betyr faktisk alt.

Han sier han var usikker på om han skulle takke ja til å spille på VG-lista.

– Det er sårt å fremføre denne, for den låten er bokstavelig talt grunnen til at jeg er her, sier Haukeland.

– Men endelig får jeg spille på VG-lista.

COMEBACK: Astrid S var tilbake på VG-lista. Foto: Mattis Sandblad/VG

Astrid S skapte stemning

– Det var sykt gøy, god stemning, fint vær og en engasjert gjeng, sier en fornøyd Smeplass etter opptredenen.

Selv om hun har stått foran VG-lista-publikumet tidligere, og nylig har kommet hjem fra USA-turné med Zara Larsson, forteller hun at det var en mektig opplevelse å opptre fredag.

– Jeg klarer ikke helt å ta det innover meg.

Det er to år siden sist hun sto på scenen, og hun forteller at hun har utviklet seg siden den gang.

– Det vil jeg si. Det gjør man jo som menneske. Jo tryggere man er som person, jo tryggere er man som artist, sier hun og smiler.

Lydproblemer

Arrangementet gikk imidlertid ikke helt knirkefritt for seg.

Da Stian Blipp skulle ut i «rap battle» mot Nicolay Ramm fikk han seg en overraskelse. Midt under den improviserte opptredenen mistet han lyden på øret, og måtte avbryte showet.

Publisert: 21.06.19 kl. 22:20 Oppdatert: 21.06.19 kl. 22:33