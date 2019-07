FÅR OPPMERKSOMHET: Artisten Lil Nas X la ut to noe kryptiske innlegg på Twitter, som har fått fansen til å spekulere. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Tror rapper Lil Nas X hinter om at han er homofil på Twitter

«Seriøst, jeg trodde at jeg hadde vært ganske tydelig», skriver artisten. Det setter for alvor fart i spekulasjonene rundt den kjente artistens legning.

Rapperen Montero Lamar Hill (20), bedre kjent som Lil Nas X, ble superstjerne nærmest over natten da hitsingelen hans «Old Town Road» kapret førsteplassen på Billboard-lista. Sangen har forblitt nummer én på «Billboard Hot 100» i hele 12 uker.

Men til tross for hans gryende kjendisstatus, er det tilsynelatende fortsatt en del offentligheten fortsatt ikke vet om mannen bak den populære sangen.

Søndag kveld amerikansk tid, på den aller siste dagen av «Pride»-måneden, la 20-åringen ut en tweet fra hans nye album «7» – der det kan virke som at han røper noe som mange ikke visste om ham.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant CBS News.

«Noen av dere vet det allerede, mens noen av dere ikke bryr dere. Men før denne måneden er over vil jeg at dere skal høre nøye på sangen «C7sure», skriver han i innlegget, der han også har delt et animert klipp til sangen han refererer til.

Starten av klippet er i svart-hvitt, men etter hvert endrer det seg til en regnbue av farger – i ekte Pride-stil. Coveret for det nye albumet hans «7» inneholder også en regnbue.

«Seriøst, jeg trodde jeg hadde vært ganske tydelig», skriver Lil Nas X i en annen tweet, der han samtidig deler bilder av coveret, og der han på ett bilde rir en hest mot en regnbuefarget by i bakgrunnen.

Mange fans mener at de to innleggene betyr at sangeren nå står frem som homofil. Flere har også kommentert innleggene, og erklærer sin støtte til 20-åringen.

Teksten artisten ber fansen om å høre nøye på handler om det å være fri og å helt og holdent være seg selv.

Lil Nas X har i skrivende stund svart på noen få kommentarer osg tweeter, men bekrefter ikke på noe tidspunkt antagelsene fra fansen om at han nettopp har stått fram som homofil, skriver CBS News.

