LYKKELIG PAR: Harry og Meghan smilte bredt da de viste fram en noe tildekket Archie en tid etter fødselen. Foto: DOMINIC LIPINSKI / POOL

Prins Harry og Meghan holder privat dåp for Archie

Drøye to måneder etter at prinsen kom til verden, døpes lille Archie på lørdag – uten at offentligheten får ta del i den store begivenheten.

Oppdatert nå nettopp







Dåpskjolen er fra 1841, og i døpefonten vil det være vann fra River Jordan. Men når den lille nye prinsen på lørdag blir til Archie Harrison Mountbatten-Windsor i St George's Chapel på Windsor Castle lørdag, får ikke britene følge den store begivenheten på TV.

Meghan og Harry har nemlig besluttet at dåpen av deres førstefødte skal være av det private slaget, skriver flere britiske medier, deriblant The Times.

Etter dåpen skal paret selv velge ut et antall bilder til offentligheten, melder The Sun.

Sett denne? Prins Harry og Meghan ble foreldre til en liten gutt:

Fra før av er det ganske få bilder det britiske folk har fått se av deres lille nye prins siden han kom til verden og ble en del av en av verdens mest berømte kongefamilie for om lag to måneder siden.

Nå ser det altså ut til at Meghan og Harry har besluttet å skjerme sin sønn for offentligheten, noe som bryter mot de rojale tradisjonene i landet, og som vekker reaksjoner.

les også Pusset opp for over 25 millioner kroner

Blant annet droppet de, rett etter fødselen, den sedvanlige fotoseansen foran sykehuset. I stedet offentliggjorde de sine egne bilder fra Windsor Castle noen dager senere, der de lykkelig viste Archie frem. To ganger har de lagt ut bilder av prinsen på Instagram, men felles for bildene er at de i stor grad ikke viser babyens ansikt.

Det vekker oppsikt. Ikke minst fordi Meghan og Harry for få dager siden pusset opp sin private bolig Frogmore Cottage for et beløp tilsvarende over 30 millioner norske kroner – et beløp som britiske skattebetalere punger ut med.

les også Harry og Meghan trekker seg ut av stiftelsen til William og Kate

Med dette til grunn mener noen derfor at paret ikke kan oppdra barnet som en «sivil» borger, og at de ikke kan kreve å få i «pose og sekk».

– De kan ikke få begge deler. Enten er de fullstendig private, betaler for huset sitt selv og går ut av syne. Om ikke bør de følge spillets regler. Folket vil se Archie og fadderne komme til dåpen, sier Penny Juror, som har skrevet flere bøker om de kongelige, til The Times.

Til Daily Express advarer redaktør for bladet Majesty Magazine, Ingrid Seward, om at strategien deres kan slå tilbake på dem.

FIKK GAVER: Prins Harry og Meghan ble i mai foreldre til sønnen Archie, og ble etterpå overøst med gaver fra kjente og fjerne. Foto: PETER NICHOLLS / POOL

– Hvorfor vil de ikke at verden skal se babyen deres? Jeg tror ikke det handler om at de er likegyldige, sier Seward, som mener Meghan og Harry risikerer at mange fans vender seg mot dem.

Også fra politisk hold vekker avgjørelsen reaksjoner.

les også Hertuginne Meghan viste seg frem etter fødselen

– Alle foreldre ønsker at deres barn vokser opp i fredelige og private rammer, men den kongelige familien kan ikke få begge deler. Hvis de vil ha folkets penger til bruk i hjemmet, kan de ikke nekte offentligheten innsyn og interesse i den neste generasjonen av kongelige, mener Luke Pollard, medlem av parlamentet for Labour.

Både prins Charles og hertuginne Camilla vil delta i dåpen. Det vil også Harrys bror og svigerinne, prins William og Kate. Dronning Elizabeth derimot, skal ha andre planer denne lørdagen og får ikke vært til stede.

Publisert: 01.07.19 kl. 19:17 Oppdatert: 01.07.19 kl. 19:32