A$AP Rockys advokat til VG: – Blir trolig varetektsfengslet i mer enn to uker

Rettssaken mot rapperen skal etter planen starte i begynnelsen av august, ifølge advokat Henrik Olsson Lilja.

– Etterforskningen pågår fortsatt. Han blir trolig varetektsfengslet i mer enn to uker, men det er opp til politiadvokaten å vurdere, sier Olsson Lilja til VG.

Den amerikanske artisten A$AP Rocky er for tiden varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm – mistenkt for mishandling. Varetektsfengslingen ble begjært etter en angivelig voldshendelse søndag 30. juli.

A$AP Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers (30), ble varetektsfengslet i to uker fra 4. juli. Påtalemyndigheten kan begjære ytterligere to uker i varetekt hvis etterforskningen ikke er ferdig etter disse to ukene.

Etter planen skal rettssaken starte i begynnelsen av august, ifølge advokaten.

– Vi må vente til rettssaken starter, som trolig blir i begynnelsen av august. Med mindre politiadvokaten ombestemmer seg og får fremskyndet det, sier Olsson Lilja.

TMZ: «Umenneskelige forhold»

Tirsdag morgen meldte ikke-navngitte kilder til nettstedet TMZ at rapperen er varetektsfengslet under «umenneskelige forhold» i Stockholm.

Kildene hevder blant annet at rapperen «nesten ikke har spist» på flere dager, og at vannet er skittent. Videre skriver nettstedet at 30-åringen sover på en matte uten teppe.

Dette kjenner ikke advokaten til.

– Det er naturlig at situasjonen han er i kan gjøre det vanskelig for ham å spise og drikke, men om det er umenneskelig, kan jeg ikke svare på, sier Olsson Lilja, som legger til:

– Men Sverige er et bra sted. Her går det fint an å drikke vann fra springen.

Flere avlyste konserter

A$AP Rocky skulle i utgangspunktet også vært på scenen i London lørdag, men på grunn av bråket i Sverige, er det en av flere konserter rapperen har måtte avlyse. Han måtte også avlyse sin planlagte konsert på Kadetten-festivalen i Bærum.

En video slagsmålet av har fått mye oppmerksomhet både i sosiale medier og i internasjonale medier. I videoen ser man det som angivelig er rapperen kaste en annen mann i bakken.

Deretter begynner tre andre personer å slå og sparke mannen mens han ligger nede.

– Han er lei seg

A$AP Rocky delte selv en video av hendelsen på Instagram. Han har hevdet at han ble forfulgt og trakassert, og handlet i selvforsvar.

I videoen han har delt kan man blant annet høre artisten si at han «ikke vil ha noe bråk med disse guttene».

– Han er lei seg for dette. Det er nok veldig vanskelig for ham, sier Olsson Lilja.

Aktor Fredrik Karlsson sier til VG at han ikke kan kommentere noe om varetektsfengslingen på nåværende tidspunkt, men at etterforskningenk pågår.

– Offentligheten har ikke tilgang på all informasjon som foreligger i saken. Vi kommer til å be legen om en erklæring knyttet til den fornærmedes skader. Det er flere tekniske undersøkelser som skal foretas, sier Karlsson.

