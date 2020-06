GLADE KJÆRESTER: Camilla Lorentzen (31) og Julie Visnes (24) valgte Pridedagen til å fortelle verden at de er kjærester, - Dagen har vært helt fantastisk, sier Camilla. Foto: Privat

Treningsprofilen Camilla: Julie og jeg er kjærester

På selveste Pride-dagen fortalte treningprofil Camilla Lorentzen (31) familien og følgerne på Instagram at hun og Julie Visnes (24) er blitt kjærester. - Jeg skulle nesten ønske at det lå en tanke bak at det var i dag det skjedde, men det var det faktisk ikke, sier hun til VG.

Nå nettopp

– Jeg visste ikke at Prideparaden skulle ha gått i dag før en venn fortalte det til meg, men det er klart at det jo passet seg veldig fint, da, sier Camilla Lorentzen videre.

Både hun og Julie er strålende fornøyd med dagen.

les også Fem dokumentarer for Pride – se dem på VG+

– Den har vært helt fantastisk! Vi hadde formiddagen sammen bare vi to, før jeg skrev en melding og sendte den til alle i familien samtidig - greit å få det unnagjort. Det kom, sjokkerende nok, ikke som en overraskelse på en eneste en. Alle var bare veldig glade for å høre at jeg hadde det fint med en person jeg elsker. Det beste var svaret fra lillesøster som bare var «det visste jeg vel».

Camilla Lorentzen er kjent som treningsprofilen camilalor på instagram og har i overkant av 85.000 følgere. Hun er også forfatter av bøkene «God Nok inspirasjonsguide» og «God nok med fitnokmetoden», i følge Dagbladet som omtalte denne saken først. Lorentzen og Visnes har kjent hverandre i flere år og har også jobbet sammen de siste årene.

les også Hva skjer når kropp settes i bås?

For ett år siden i dag tok jeg det beste valget i livet da jeg sendte melding til denne jenta og sa "JOBB MED MEG". Nå, ett år senere, har vi sluttet i alle andre jobber, driver 100% for oss selv, flytta sammen og gleder oss til å starte opp podcast til høsten, skrev hun i et innlegg på instagram nylig.

Til VG foreller hun at uavhengig om det Pridedagen lørdag forsøker hun uansett å være den hun er - også i sosiale medier.

– Jeg er privilegert som har en plattform som når ut til såpass mange, venner og familie som støtter meg fullt og helt og ikke minst en fantastisk kjæreste. Selv om jeg ikke skylder noen å dele noe som helst føler jeg litt at det er min plikt å vise frem denne kjærligheten.

les også Treningsekspertens tips: Hold kiloene ute når julen ringes inn

- Har du fått noen negative tilbakemeldinger?

– Ingen negative tilbakemeldinger, men det er endel menn som har sendt meg melding og skrevet at de gjerne skulle vært «flue på veggen» hjemme hos oss. Som om mitt forhold til kjæresten min er noe som eksisterer for at de skal føle nytelse. Min kjærlighet til Julie er ikke der for at menn skal bli pirret eller opphisset. Jeg synes det er direkte forkastelig og har blokkert hver eneste en.

– Er det/burde det være en selvfølge å stå frem med en kjæreste av samme kjønn i Norge i dag?

-Jeg tenker at ingen skal føle at de må stå frem med hverken det ene eller andre. Kjærlighet er en privatsak, men jeg skulle ønske det var slik at de som ønsket det kunne gjøre det uten å være redde for å møte på hets og hatefulle tilbakemeldinger. Jeg synes for eksempel det kan være ekkelt å holde Julie i hånda og kysse henne ute blant andre, da det er mange som stirrer, og skulle ønske at det ikke var slik. Jeg skal øve meg på å gi faen, men synes det er ekstremt leit at jeg må øve på det, sier Camilla Lorentzen.

Publisert: 27.06.20 kl. 22:14

Mer om Instagram Familie Jobb Podcast

Fra andre aviser