DØDE: George Michael gikk bort 1. juledag 2016. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

George Michaels søster funnet død

Første juledag, nøyaktig tre år etter at hennes bror døde, ble Melanie Panayiotou funnet død i sitt hjem.

Nå nettopp

Det var storesøsteren Yioda som fant Melanie Panayiotou (55) død i sitt hjem, kvelden første juledag, skriver The Guardian.

– Vi kan bekrefte at Melanie gikk bort brått og tragisk. Vi ber om at familiens privatliv blir respektert i denne triste stunden, sier familien i en uttalelse gitt via deres advokat.

Politiet anser ikke dødsfallet som mistenkelig.

Broren døde tre år tidligere

Panayiotou var sminkør og frisør, og pleide å reise med broren George Michael og ordne håret hans.

Ifølge The Guardian var de to svært nære.

Han skal ha testamentert 50 millioner pund, tilsvarende godt over 500 millioner norske kroner, til henne da han døde, og hun skal også ha arvet en stor del av eiendommen hans.

Michael gikk bort 25. desember 2016, 53 år gammel. Den britiske 80-tallshelten døde i sitt eget hjem i Oxfordshire.

Måtte gå ut mot spekulasjoner

Det var kjæresten Fadi Fawaz som fant Michael livløs.

Fawaz sendte ut flere Twitter-meldinger kort tid etter Michaels død som førte til spekulasjoner rundt om 80-tallsstjernen hadde tatt selvmord, men meldingene ble raskt slettet.

Obduksjonen viste at George Michael døde av naturlige årsaker.

Michaels familie har tidligere måttet gå ut mot spekulasjoner om dødsårsaken.

Fikk du med deg? Michaels familie ba fansen rydde opp blomstene

Publisert: 27.12.19 kl. 20:41

Mer om

Flere artikler