Ari Behn bisettes i dag: – Tror det blir en veldig flott og verdig avslutning

OSLO DOMKIRKE (VG) En hel nasjon tar farvel med Ari Behn når han i dag bisettes fra Oslo domkirke.

For mindre enn 10 minutter siden

Hele kongefamilien, statsminister Erna Solberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre og NATO-sjef Jens Stoltenberg er blant dem som er på plass før å ta farvel med 47-åringen når bisettelsen starter klokken 13.

I domkirken er det plass til rundt 800 mennesker. Omtrent 600 plasser er åpne for alle, og i morgentimene møtte VG noen som hadde møtt opp allerede klokken 06 for å sikre seg en plass.

Fakta om Ari Behn Født Ari Mikael Bjørshol 30. september 1972 i Aarhus i Danmark (tok i 1996 navnet Behn etter sin bestemor).

Sønn av Olav Bjørshol og Marianne Solberg.

Vokste opp i Moss, der han gikk på Steinerskolen.

Fikk sitt litterære gjennombrudd i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen», som solgte over 100.000 eksemplarer. Ga siden ut ytterligere to novellesamlinger, fire romaner og et skuespill. Han har også laget dokumentarer og TV-serier og drev dessuten med billedkunst og design.

Giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002.

De fikk tre døtre sammen, Maud Angelica (2003), Leah Isadora (2005) og Emma Tallulah (2008).

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise kunngjorde i 2016 at de skulle skilles.

Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019.

Bisettes fra Oslo domkirke klokken 13 fredag 3. januar.

Vidar Kvalshaug har vært Behns nære venn i mange år, de to ble kjent tilbake i 1998. VG møter forfatteren og anmelderen utenfor Oslo domkirke før bisettelsen.

– Uken har vært litt uvirkelig og nå har vi kommet frem til avklarende dag. Alle har sittet i hver sine familier, kanskje på hver sin kant av landet, og mottatt denne beskjeden. Endelig så kommer man sammen, og jeg tror det blir en veldig flott og verdig avslutning, sier vennen, som også skrev minneord etter dødsfallet.

Oslo domkirke er fylt med blomsterkranser før bisettelsen av Ari Behn. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Bakgrunn: Slik blir Ari Behns bisettelse

Han forteller at det stadig kommer nye minner etter nyheten om at vennen hadde tatt sitt eget liv kom første juledag. En rekke personer har kommet med minneord og kondolanser, og både kong Harald og statsminister Erna Solberg snakket om dødsfallet i sine nyttårstaler.

– Jeg har møtt noen mennesker før i dag, og skal møte noen mennesker etterpå, som kommer til å komplettere bildet av Ari mye mer enn det man husker selektivt alene.

Ari Behns kjæreste: «Jeg er alltid hos deg, elskede Ari min»

– Hvordan var vennen Ari Behn?

– Han var intens, ikke på et ubehagelig vis, men på det viset at han var til stede i livet ditt. Han var veldig til stede i de samtalene og de settingene han var i. Han hadde en elefanthukommelse når det gjaldt mennesker, hva de gjorde, når han hadde møtt dem sist. Og han var et menneske som skapte tilhørighet. Han hadde en slags magnetisk kraft som gjorde at du ble dratt mot ham, enten du hadde tenkt det eller ikke.

– Er det noe du kjenner igjen i reaksjonene som har kommet?

– Man kan gjerne si at det vi har sett det kollektive Norge gjøre nå er en fortsettelse av det Ari var. Og det han sannsynlig hadde ønsket. Men det finnes bare en Ari. Jeg hadde aldri møtt lignende i ‘98, og jeg har heller aldri møtt lignende etterpå.

VGs Astrid Meland kommenterer: «For en fin fyr han var»

KØ: Tilreisende fra hele landet er kommet til Oslo for å delta i Ari Behns bisettelse. Foto: Heiko Junge

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at det blir en sterk opplevelse når en fullsatt domkirke i dag tar farvel med Ari Behn.

– Selv kjente jeg ham ikke personlig, men de gangene jeg møtte ham, opplevde jeg det mange de siste dagene har beskrevet godt: Et åpent, utfordrende og raust menneske, sier han og fortsetter:

– Jeg tenker i dag spesielt på familien, kongehuset og døtrene hans, som har mistet pappaen sin altfor tidlig, og som må dele sitt livs tragedie med hele Norge. Jeg håper de opplever det som en støtte og ikke en belastning at så mange deler sorgen over farens bortgang.

Publisert: 03.01.20 kl. 10:56

