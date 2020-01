Ari Behn bisatt fredag: – Det er en tung dag

OSLO DOMKIRKE (VG) En hel nasjon tok farvel med Ari Behn da han fredag ble bisatt fra Oslo domkirke. Flere kjente personligheter var på plass.

Hele kongefamilien, statsminister Erna Solberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre og NATO-sjef Jens Stoltenberg var blant dem som tok farvel med 47-åringen i bisettelsen som startet klokken 13 fredag.

Fakta om Ari Behn Født Ari Mikael Bjørshol 30. september 1972 i Aarhus i Danmark (tok i 1996 navnet Behn etter sin bestemor).

Sønn av Olav Bjørshol og Marianne Solberg.

Vokste opp i Moss, der han gikk på Steinerskolen.

Fikk sitt litterære gjennombrudd i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen», som solgte over 100.000 eksemplarer. Ga siden ut ytterligere to novellesamlinger, fire romaner og et skuespill. Han har også laget dokumentarer og TV-serier og drev dessuten med billedkunst og design.

Giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002.

De fikk tre døtre sammen, Maud Angelica (2003), Leah Isadora (2005) og Emma Tallulah (2008).

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise kunngjorde i 2016 at de skulle skilles.

Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019.

Bisettes fra Oslo domkirke klokken 13 fredag 3. januar.

I domkirken er det plass til rundt 800 mennesker. Omtrent 600 plasser er åpne for alle, og i morgentimene møtte VG noen som hadde møtt opp allerede klokken 06 for å sikre seg en plass.

– Et stort savn, et enormt savn. Det er en tung dag, sier en gråtkvalt Kåre Conradi utenfor domkirken.

De to har vært gode venner gjennom mange år, og han var også forlover da Behn giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002.















































TUNG DAG: Kåre Conradi sier han sitter igjen med et enormt savn. Her med kjæresten Lene Marlin.

– Det er veldig sterkt og det er veldig trist, sier en tydelig beveget Åsne Seierstad.

Hun forteller at hun ble kjent med Ari Behn på 90-tallet, og beskriver seg som en veldig nær venn, med mange ferier og feiringer sammen.

– Dette skulle ikke ha skjedd. Det var mye jeg og vi ikke visste, sier Seierstad, som vil holde for seg selv hvordan hennes siste møte med vennen var.

Forfatter Åsne Seierstad. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Hun sier at et mørke har lagt seg over hennes liv også.

– Det at han ikke orket mer. At det ikke var tilstrekkelig, noe av det vi kunne gi ham. Men det lyset og den entusiasmen han spredte, vil jeg bære med meg.

Ari Behns kjæreste: «Jeg er alltid hos deg, elskede Ari min»

Skuespiller Aksel Hennie er preget av stundens alvor.

– Det er flere som har det verre enn meg, men jeg er preget av denne situasjonen – av at et så lysende kraftfullt menneske også er svakt. Så svakt at han ikke har kraft til å utholde.

– Åpenhet rundt selvdrap er enormt viktig. Dette er en «reminder» til oss alle om at vi må være snille med dem vi har rundt oss.

Han sier at han har kjent Ari i over 20 år, og har beskrevet ham som «sterk og sjenerøs».

– Jeg var enormt glad i ham, og jeg var glad i at han fantes. Jeg er glad at mennesker som Ari finnes og gir oss andre muligheter og åpninger for å bruke store ord, føle for hverandre, være sterke, være svake.

En sorgtung Trond Giske sier til VG at han veldig gjerne skulle unngått å måtte ta avskjed med Ari så altfor tidlig.

– Han betydde så mye for mange, men aller mest for familien og barna. Det som er skjedd, er dypt tragisk. Jeg tror alle vi som kjente ham, vil huske ham som den sjenerøse personen han var. Han hadde alltid godt å si om folk. Jeg skulle virkelig ønske at han selv hadde fått oppleve den varmen folk har vist de siste dagene.

VGs Astrid Meland kommenterer: «For en fin fyr han var»

TRAGISK DAG: Fotograf Morten Krogvold sier man trenger fargeklatter som Ari Behn i samfunnet Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Fotograf Morten Krogvold har merket seg hvordan Ari Behn har blitt hyllet som en folkehelt i løpet av uken som har gått siden han døde.

– Han var jo kalkulert, tok alle risker og visste hva han gjorde. Men så ble han innhentet av mørket. Derfor synes jeg det er en dypt tragisk dag, en ting er for han og familien, men også for hele samfunnet, for vi trenger slike fargeklatter, sier han og fortsetter:

– Jeg synes det er tid til ettertanke for alle de lettvinte kritikerne som aldri møtte ham.

GA UT SISTE BOK: Forlegger Arve Juritzen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Forlegger Arve Juritzen ga ut Ari Behns siste bok «Inferno» i 2018. Han synes den mørke boken er vond og vanskelig å forholde seg til nå, men gleder seg over hvordan folket nå hyller ham på sin siste reise.

– Det er en lettelse når du ser denne folkemengden, ser denne kjærligheten. Kjenner det i mange kvartaler utenfor kirken, så er det kjærlighet. Det tenker jeg er noe Ari virkelig ville likt, så det er flott.

I SORG: Komiker Zahid Ali beskriver Ari Behn som en slags "norsk bollywood-stjerne": Eksentrisk, med fargerike klær, og en veldig direkte person. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Komiker Zahid Ali sier det blir en tung dag. Han forteller at han ble kjent med Ari Behn for 20 år siden da han var med på å lage et program som het «Box» på Metropol TV, der Ari var gjest.

Han beskriver Ari Behn som en slags «norsk bollywood-stjerne».

– Han var veldig eksentrisk, gikk i fargerike klær og var en veldig direkte person – i tillegg hadde han ikke så mye begrep om tid og rom – han fulgte sin egen klokke.

TV-programleder Katrine Moholt hadde Ari med som medprogramleder i «Allsang på grensen» i 2015. I dag minnes hun en kjær venn.

– Det er veldig, veldig vondt. En trist dag for alle. Vi som bodde i Norge er blitt et varmere folkeslag etter at vi ble kjent med Ari Behn. Han var et ekstraordinært menneske, sier hun.

Hun beskriver ham som en nær venn «som bare tok hjertet ditt».

– Og han var ikke redd for å dele. Måten han så verden og menneskene på – han så det vakre i alle. Det vil jeg ta med meg og gjemme i hjertet hele livet, sier Moholt, som sist snakket med Ari noen uker før jul.

Forfatter og anmelder Vidar Kvalshaug. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Forfatter og anmelder Vidar Kvalshaug har vært Behns nære venn i mange år. De to ble kjent tilbake i 1998.

– Uken har vært litt uvirkelig og nå har vi kommet frem til avklarende dag. Alle har sittet i hver sine familier, kanskje på hver sin kant av landet, og mottatt denne beskjeden. Endelig så kommer man sammen, og jeg tror det blir en veldig flott og verdig avslutning, sier vennen, som også skrev minneord etter dødsfallet.

Han forteller at det stadig kommer nye minner etter nyheten om at vennen hadde tatt sitt eget liv kom første juledag. Han beskriver Ari Behn som en intens og tilstedeværende venn.

– Han hadde en elefanthukommelse når det gjaldt mennesker, hva de gjorde, når han hadde møtt dem sist. Og han var et menneske som skapte tilhørighet. Han hadde en slags magnetisk kraft som gjorde at du ble dratt mot ham, enten du hadde tenkt det eller ikke.

Tidligere bergensordfører Trude Drevland er tydelig preget før bisettelsen, og sier til VG at det er helt uvirkelig å være til stede.

– Det er veldig vemodig. Tre barn kommer til å savne en far, men vi kommer også til å savne ham skrekkelig.

Hun fremhever Ari som en kunstner på alle måter.

– Han kunne bruke ord du aldri møtte noe annet sted. Han var en varm, raus og kjærlig person. Jeg kommer til å savne ham enormt. Han var der enten du visste at du trengte ham eller ikke. Mitt siste minne er den gode varme praten. Det skal jeg ta med meg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at det blir en sterk opplevelse når en fullsatt domkirke i dag tar farvel med Ari Behn.

– Selv kjente jeg ham ikke personlig, men de gangene jeg møtte ham, opplevde jeg det mange de siste dagene har beskrevet godt: Et åpent, utfordrende og raust menneske, sier han og fortsetter:

– Jeg tenker i dag spesielt på familien, kongehuset og døtrene hans, som har mistet pappaen sin altfor tidlig, og som må dele sitt livs tragedie med hele Norge. Jeg håper de opplever det som en støtte og ikke en belastning at så mange deler sorgen over farens bortgang.

Skuespiller Ingar Helge Gimle beskriver Ari som en vakker mann.

– Han hadde en enorm evne til å se mennesker. Ari var så til stede, et strålende varmt og nydelig menneske. Veldig trist at han skal gå bort 47 år gammel, og jeg vil gjerne være her og hedre ham. Jeg håper Ari kjenner denne varmen, sier Gimle.

– Jeg vil minnes ham resten av livet.

Gimle synes det er flott at familien har vært åpne om dødsårsaken.

– Ari var en prins av et menneske. Det er så vondt at han valgte dette.

