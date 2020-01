SPILLER DYLAN: Timothée Chalamet (t.h.) og Bob Dylan anno 1966. Foto: AP/EPA

Medier: Klare for ny Bob Dylan-film

Ifølge amerikanske medier skal James Mangold regissere ny film om Bob Dylans epokegjørende forvandling - med Thimothee Chalamet i hovedrollen.

Ifølge det amerikanske bransjemagasinet Variety skal den nye filmen følge Dylans reise mot å bli et ikon innen folkemusikk, og hans overgang fra det akustiske til det elektriske.

Den amerikanske avisen Deadline skriver at Dylan skal jobbe direkte med produksjonsselskapet Fox Searchlight film og regissør Mangold.

Filmen står foreløpig uten tittel, men blir referert til som «Going Electric», ifølge Deadline.

Filmen har rettigheter til boken «Dylan Goes Electric» av Elijah Wald og Bob Dylans egen musikk.

Kritikerrost

James Mangold høstet strålende kritikk for sin siste film Ford v Ferrari; et amerikanske sportsdrama med Matt Damon og Christian Bale i hovedrollene.

Her ankommer James Mangold visningen av «Ford v Ferrari» i Los Angeles våren 2019. Foto: O'Connor / AFF

Han regisserte, og var medforfatter, i superheltfilmen «Logan» med Hugh Jackman som tittelfigur. Filmen var den første live-action superheltfilmen til å bli nominert til for beste filmatisering under Oskar-utdelingen i 2018.

Mangold har også regissert biografien om Johnny Cash «Walk The Line» fra 2005.

Det er forventet, ifølge Deadline, at skuespilleren Timothée Hal Chalamet skal i gang med «Going Electric» etter 23. mai. Da er han ferdig med sin debut på teaterscenen i London, hvor han spiller i det prisnominerte stykket «4000 miles» av dramatiker og forfatter Amy Herzog.

Den amerikanske skuespilleren Timothée Chalamet (24) er blant annet kjent fra TV-serien Homeland. Han hadde også en rolle i Christopher Nolan's science fiction film Interstellar. Foto: MARK BLINCH / X02025

Den amerikanske avisen deadline skriver at det er usikkert om Chalamet kommer til å synge Dylans sanger, men ifølge avisen skal skuespilleren ha begynt å ta gitartimer for å bli bedre kjent med både den akustiske og elektriske gitaren.

Det er laget flere filmer om Bob Dylan opp gjennom årene. Det siste store prosjektet var filmen «I’m Not There» fra 2007. Her blir Dylan fulgt gjennom syv viktige perioder i livet ved å bruke seks forskjellige skuespillere, uten at noen kalles Bob Dylan.

Før dette regisserte Martin Scorsese dokumentaren “No Direction Home,” som fulgte Dylans liv og hans innflytelse på populærmusikken.

