BESØKTE FLYKTNINGHJELPEN: Kronprins Haakon, her sammen med Flyktninghjelpens styreleder Harald Norvik (t.v.) og generalsekretær Jan Egeland. Foto: Lise Åserud/NTB

Kronprins Haakon: – Det har vært en tung periode

– Vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre midt oppe i alt sammen, sier han om de siste ukene.

På spørsmål om reaksjonene etter hans tidligere svoger Ari Behns bortgang, svarte kronprinsen at han ikke ville gå så mye inn på dette nå.

– Det viktige for oss som familie er å komme sammen og ta vare på hverandre så godt vi kan. Jeg synes det er hyggelig at veldig mange støtter, og vi opplever at vi får mye hyggelig støtte, og det setter vi pris på.

Kronprinsen takket for omtanken rundt kong Haralds helsetilstand.

– Kongen er i bedring, og vi regner med at han skal være tilbake hjemme fra sykehuset igjen i løpet av denne uken, sier Haakon, og legger til at hans far har det «ganske bra» etter forholdene.

– Han var svimmel og uvel, det var grunnen til at han kom inn på sykehuset i første omgang. Så utreder de det der, fortløpende.

– Puste litt med magen

Bråket i det britiske kongehuset, hvor prins Harry og hertuginne Meghan har varslet at de langt på vei vil trekke seg fra offisielle oppgaver, kommenterer kronprinsen slik:

– Jeg tenker at alle skal puste litt med magen. Og så kommer de helt sikkert til å finne gode løsninger på det.

Kronprins Haakon besøkte i dag Flyktninghjelpen, som han har vært høy beskytter for siden 2017. Det var i den forbindelse han møtte pressen.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, satte pris på visitten.

– Dette er et viktig besøk i en tid der rekordhøye over 70 millioner mennesker er drevet på flukt fra krig og krise, samtidig som behovet for internasjonal ansvarsdeling for å beskytte flyktninger og krigsofre er større enn noensinne, sa Egeland i en pressemelding sendt ut i forkant av det kongelige besøket.

