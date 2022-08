DELER BILDE AV FLAMME: Marcus Gunnarsen postet dette bildet på sin Instagram med 198.000 følgere.

Marcus Gunnarsen med ny flamme: − Kan bekrefte at de dater

Poptvillingene har i årevis blitt spurt om hvordan det går med kjærlighetslivet. For første gang bekrefter den ene at han ikke lenger er helt singel.

Publisert:

Søndag postet Marcus Gunnarsen (20) i «Marcus & Martinus» med sine 198.000 følgere på Instagram et bilde av seg selv og en jente.

Bildet viser at hun omfavner Gunnarsen, og i innlegget har han tagget en jente med navn Nora Gartland, etterfulgt av en hjerte-emoji.

VG har vært i kontakt med Gunnarsens presseteam i Sverige, som kan si følgende:

– Marcus kan bekrefte at de dater, skriver Lili Assefa Wolf i en epost.

IKKE HELT SINGEL: Marcus Gunnarsen bekrefter til VG at han har en ny flamme.

VG har i forbindelse med denne saken vært i kontakt med Gartland, som har over ti tusen følgere på Instagram og yrket «modell» i biografien sin. Hun har også delt bildet Gunnarsen postet på Instagram.

Tvillingduoen Marcus og Martinus Gunnarsen har i flere år vært kjente artister både i utlandet og innlandet.

År etter år har de fått spørsmål om hvordan det går på kjærlighetsfronten, og dette er altså første gang en av dem bekrefter offentlig at de er kapret.

Marcus og Martinus ble kjent da de vant «Melodi Grand Prix Junior» i 2012, og i ettertid har de hatt store hitlåter som «Elektrisk» og «Girls». I 2022 slapp de låten «When Alle The Lights Go Out», som har nesten 1,5 millioner avspillinger.

POPTVILLINGER: Marcus (til høyre) og Martinus Gunnarsen i 2020.

På sin offisielle Instagramkonto har poptvillingene 1,3 millioner følgere, og tidligere i år overrasket de alle da de stakk av med seieren i svenske «Maskorama».

