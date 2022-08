FINALISTER: Patrick Greve (fra venstre), Philip Eskildsen, Jo Petter Helstad og Annika Løland.

Vant «Paradise»: − Skuffet over produksjonen

Vinnerne av den første sesongen av «Paradise» stakk av med en pengepremie på 500.000 kroner. I ettertid synes begge satsingen på det nye realitykonseptet har vært dårlig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Siden juni har det nye «Paradise»-konseptet rullet og gått på Viaplay, og onsdag ble det klart at det var Jo Petter Helstad og Annika Løland som stakk av med seieren.

I finalen besto de den såkalte «troskapstesten», noe som betyr at de kunne reise hjem fra Mexico med 250.000 kroner hver.

– Det er helt uvirkelig, sier Løland til VG.

– Det er helt fantastisk. Jeg skjønner ikke at jeg har vunnet, jeg hadde ingen intensjon om det, og ingen tanker om å klare dette i det hele tatt, sier Helstad.

Helstad og Løland dro begge hjem fra Mexico med en rekke nye venner og minner, og er veldig fornøyd med å ha vært med på å fronte det nye «Paradise»-konseptet.

– Planene var å få et eventyr og det har jeg virkelig fått, sier Helstad.

I det nye konseptet er det innført en rekke nye regler, og en av de større endringene var at Andreas «Tix» Haukeland har tatt over som programleder for Triana Iglesias.

VANT: Annika Løland og Jo Petter Helstad vant «Paradise».

Må arrangere egen finalefest

Til Nettavisen har flere av årets deltagere sagt at de har vært skuffet over det nye konseptet, og at de trodde det skulle slå an bedre hos publikum.

– Jeg er ikke skuffet over det nye konsept, men jeg er skuffet over produksjonen og føler at de har tatt det litt halvveis, sier Helstad.

Før coronasituasjonen var det tradisjon for finalefest til «Paradise Hotel». Slik ble det ikke i år, til tross for at alle coronarestriksjoner er opphevet.

– Vi arrangerer vår egen finalefest, det blir ikke henvist til noen Instagram-navn på TV. Rett etter innspilling ble vi sendt hjem, og siden har vi ikke hørt så mye fra dem. Mange føler seg litt glemt av produksjonen, sier Helstad og legger til:

– Det er mange sånne småting som gjør at det virker litt uprofesjonelt. Det er jo kjipt at vi må ordne en egen finalefest.

VG har forelagt Viaplay kritikken i denne artikkelen og spurt om en kommentar - foreløpig uten å lykkes.

GLADE: Løland og Helstad er fornøyd med å ha deltatt i programmet, men retter samtidig noe kritikk mot produksjonen.

– Føler meg veldig glemt

Helstad sier han føler at produksjonen ikke har satset like mye på konseptet som de har gjort ved tidligere sesonger av «Paradise Hotel».

– Det hele føles litt halvhjertet fra produksjonen. Det er synd at de prøver seg på en «rebranding» av programmet, også går de ikke fullt ut for det. For alt jeg vet kan det jo hende at det var en del av «rebrandingen», men det er jo i så fall litt rart.

– Jeg føler meg veldig glemt.

Løland sier til VG at hun er enig i Helstads kritikk mot produksjonen.

– Konseptet er veldig bra, jeg tror nok det er gøyere å spille på den måten. Men jeg synes at produksjonen har gjort en dårlig jobb med promotering, og blant annet det at vi må arrangere vår egen finalefest.

– Pengene ryker nok raskt

Løland forteller at deltagerne onsdag uansett skal samles for en fest, som de har arrangert selv – og at de gleder seg til å feire.

– Det har vært en skikkelig fin opplevelse, jeg er veldig glad for at jeg var med, sier Helstad.

Det er Løland enig i.

– Hva skal du bruke pengene på?

– Jeg har tenkt og tenkt, og det blir nok litt sparing og investering i fond og grønn teknologi. Så har jeg lyst å få tatt dykkerlappen og gjøre det et varmt sted, sier Helstad.

– Jeg tenker også at jeg skal spare en del. Det blir nok litt reising, også har jeg lyst å kjøpe meg bunad. De pengene ryker nok raskt, sier Løland.

