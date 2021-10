TILBAKE: Adele er omsider ute med ny musikk.

Nå er Adele ute med første nye låt på seks år

Den britiske superstjernen har sluppet den første singelen fra det kommende albumet «30».

Av Roy Kvatningen

«Easy on Me» ble fredag tilgjengelig på strømmeplattformer. Låten er en ballade i kjent Adele-stil.

Musikkvideoen starter i svart-hvitt og på samme sted som Adele brukte i videoen til superhiten «Hello» i 2015, skriver Deadline.

Den nye musikkvideoen rundet én million avspillinger på YouTube på de første 110 minuttene etter publisering natt til fredag.

Sangen er den første nye Adele har utgitt siden nettopp 2015. Det er også den første låten fra hennes fjerde album, som kommer ut 19. november.

Albumet har fått tittelen «30» og handler om skilsmissen fra Simon Konecki, som hun var igjennom for tre år siden. De to har ett barn sammen, som de deler omsorgen for.

Det har åpenbart tatt tid å fullføre albumet, siden Adele er blitt 33 år nå.

«Jeg vil gå så langt som å si at jeg aldri har følt meg mer harmonisk før. Derfor er jeg endelig klar til å utgi dette albumet», fortalte hun via Twitter denne uken.