DATE: Julia Fox og Kanye «Ye» West avbildet utenfor en restaurant i New York 5. januar.

Julia Fox bekrefter Kanye-flørt – deler bilder

Etter en uke med intense spekulasjoner og paparazzi-bilder forteller Julia Fox (31) om romansen med Kanye West (44) – eller Ye, som han nå heter.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den italiensk-amerikanske skuespilleren har skrevet et langt innlegg på nettstedet Interview, der hun forteller om flørten, som skal ha startet på nyttårsaften.

Hun deler også flere bilder fra det hun beskriver som «date night» medrapperen – også kjent som fraseparert ektemann til Kim Kardashian (41).

«Jeg møtte Ye i Miami på nyttårsaften, og vi fikk en umiddelbar forbindelse. Det er så morsomt å være omgitt av energien hans», skriver 31-åringen.

Hun forteller at Ye fikk henne og vennene hennes til å more seg hele natten.

Fox skriver videre at hun og Ye bestemte å fly til New York for å gå på teater sammen. Hun berømmer rapperen for å være tidsnok ute til avtalen noen dager senere. Etter forestillingen gikk veien videre til en restaurant, opplyser hun.

«Inne i restauranten regisserte Ye en full fotoseanse med meg mens andre gjester spiste! Hele restauranten elsket det og heiet på oss underveis», lyder det fra skuespilleren.

Hun fortsetter med å fortelle at Ye hadde en overraskelse til henne etter middagen.

«Jeg mener, jeg er fortsatt i sjokk».

Interview deler flere intime bilder på Instagram, tatt av en mann ved navn Kevin Leyva:

Overraskelsen skal Fox ha fått på et hotellrom artisten tok henne med til.

«Ye hadde fylt en hel suite med klær», skriver hun og omtaler opplevelsen som en ungpikedrøm som gikk i oppfyllelse.

31-åringen følte seg som Askepott og sier at hun ikke vet hvordan Ye klarte å fikse alt og få tak i alle klærne på den korte tiden.

«Hvem gjør noe sånt som dette på andre date? Eller noen som helst date?», spør hun.

Ye har ikke selv kommentert det ferske forholdet, men Fox legger ikke skjul på at hun gjerne vil ha mer. Hun skriver at hun ikke vet hva som skjer videre, men at hvis de første to datene er en indikasjon på fremtiden, så «nyter hun reisen».

Fox giftet seg med piloten Peter Artemiev i 2018, men ekteskapet tok slutt. De to har en sønn sammen.

SKUESPILLER: Julia Fox, her på Tribeca Festival i New York i fjor sommer.

Kim Kardashian, som har fire barn med Ye, har de siste månedene blitt koblet til «Saturday Night Live»-komiker Pete Davidson (28). Paret befinner seg i disse dager på Bahamas på det som av amerikanske medier omtales som en romantisk ferie.

Kardashian og Davidson har ikke uttalt seg om hva som skjer, men de har ikke lagt skjul på at de omgås. De har delt bilder i sosiale medier og åpenlyst vist seg og blitt avbildet hånd i hånd.

Kim søkte om skilsmisse i februar i år. I desember tryglet hun retten om å få fortgang i prosessen. Ye har imidlertid ikke vært ivrig etter å skilles. Før jul uttalte han på scenen etter en fremføring av låten «Runaway»: – Kom tilbake til meg ... Mer spesifikt, Kimberley.