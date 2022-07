SKUESPILLER: Hayden Panettiere, her i 2016, har gjort suksess i TV-serier som «Heroes» og «Nashville».

«Nashville»-stjernen åpner opp om opioid- og alkoholavhengighet

Hayden Panettiere snakker åpenhjertig om hennes hemmelige avhengighet som nesten kostet henne karrieren og livet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den 32 år gamle skuespilleren forteller for første gang om utfordringene hun har møtt på etter fire år borte fra Hollywoods søkelys.

– Dette har ikke vært lett, og det har vært mange oppturer og nedturer, sier Panettiere i et intervju med People.

Allerede i ung alder hadde Panettiere flere roller i ulike såpeoperaer og filmer. Som 15-åring skal skuespilleren ha blitt tilbudt «lykkepiller» før hun skulle ut på den rød løperen. Disse ble hun fortalt skulle gjøre henne pigg under intervjuer.

– Jeg hadde ingen anelse om at dette ikke var en passende ting, eller hvilke dører som ville åpnes for meg når det kom til avhengigheten min.

Da Panettiere var 16, fikk hun rollen som cheerleaderen Claire Bennet i NBC-serien «Heroes». Mens karrieren hennes blomstret, forteller hun om drikkeproblemer og at hun av og til tok opioider.

– Etter hvert som jeg ble eldre, ble stoffene og alkoholen noe jeg nesten ikke kunne leve uten.

HEROES: Casten til TV-serien «Heroes» på People's Choice Awards i 2017.

Led av fødselsdepresjon

Da Panettiere ble gravid med datteren i 2014, ble hun rammet av fødselsdepresjon. Da var hun også aktuell i TV-serien «Nashville» og spilte den urolige countrystjernen som slet med nettopp fødselsdepresjon.

– Det var noen tøffe år, sier hun til People og legger til at hun ikke drakk under graviditeten.

Selv om Panettiere søkte behandling for depresjonen sin, var hun stadig mer avhengig av alkohol for å komme seg gjennom dagen.

Etter seriens slutt i 2018 og flere år med utfordringer knyttet til alkohol, tok skuespilleren den vanskelige beslutningen om å sende datteren til å bo eksmannen Wladmir Klitschko i Ukraina.

– Det var det vanskeligste jeg noen gang har måttet gjøre, men jeg ønsket å være en god mor for henne – og noen ganger betyr det å la dem gå.

TIDLIGERE EKTEPAR: Hayden Panettiere sammen med den ukrainske eksmannen Wladmir Klitschko i 2015.

– Jeg er så takknemlig

Drikkingen ble etter hvert verre og endte med at skuespilleren gikk på rehabilitering i åtte måneder. Hun forteller til People at oppholdet ga henne verktøyene for å komme over toppen av avhengigheten hennes.

Ifølge 32-åringen er det først nylig at hun har funnet roen som hun har lengtet etter så lenge.

– Jeg er bare så takknemlig for å være en del av denne verden igjen, og jeg vil aldri ta det for gitt igjen.