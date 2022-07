FÅR KRITIKK: At TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække hadde et forhold til Arfan Bhatti for 16 år siden, ble først denne uken omtalt med navn i VG og andre riksaviser.

Medieprofessor om TV 2-saken: Kan fremstå som at mediene beskytter hverandre

Karianne Solbrække er enig i at både hun og TV 2 burde vært åpne om hennes relasjon til Arfan Bhatti tidligere. Medieprofessor mener det kan fremstå som at mediene beskytter hverandre i denne saken.

– Jeg er enig i at TV 2 og jeg burde vært åpen om relasjonen tidligere, selv om den er 16 år gammel. Og det er bra at mediene nå løfter opp og diskuterer det som er en legitim faglig problemstilling. Det var private og relevante årsaker den gangen som nok gjorde at det ikke ble offentliggjort, skriver TV 2s nyhetsredaktør i en e-post til VG.

– Vært helt åpen om dette internt

Selv om det har vært kjent siden 2008 at Bhatti var i et forhold med en TV 2-journalist, er det først nå rikspressen, inkludert VG, har skrevet at denne journalisten var Karianne Solbrække.

Hun har vært TV 2s nyhetsredaktør siden 2017.

– Og i dag er jeg, i tillegg til å være nyhetsredaktør, også en snart 50 år gammel mor og kone. Så omstendigheter, det private, samt avstand i tid, erkjennelse og at jeg hadde lagt det bak meg og startet på nytt, har nok vært medvirkende til at det ikke ble bredt offentliggjort. Samtidig har jeg selvsagt vært helt åpen om dette internt i TV 2, skriver Solbrække videre.

Astrid Mæland kommenterer: Vi skulle ikke holdt TV-stjernens romanse hemmelig

Forsker: – Kritikkverdig

Medieprofessor Svein Harald Brurås sier til VG at han har inntrykk av at mektige personer lettere blir identifisert i mediene dersom de selv ikke tilhører mediene.

– TV 2 har vært mer opptatt av hensynet til den det gjelder og eget navn og rykte. Det er negativt for TV 2, og dette er en negativ sak for TV 2, sier Svein Harald Brurås, som inntil onsdag var professor i journalistikk ved Høgskulen i Volda.

Brurås er også kritisk til at de fleste norske medier har unnlatt å identifisere TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække tidligere:

– Denne saken inneholder viktige hensyn i forhold til privatlivets fred. Det er følsomme forhold som ligger i bunn og som krever en viss tilbakeholdenhet. Men samtidig ser jeg ikke bort fra at dette er et eksempel på at pressen beskytter hverandre, sier Brurås og fortsetter:

– Identifisering i saker som dette krever at en person har en fremtredende og viktig rolle i samfunnslivet. Men det er mitt inntrykk at identifisering av mektige personer skjer lettere når de sitter i andre posisjoner enn i mediene. Det er kritikkverdig. Mediene bør behandle egne ledere på samme måte som andre ledere ellers i samfunnet, fremholder Brurås.

KJENT ISLAMIST: Arfan Bhatti var på midten av 2000-tallet kjent som gjengkriminell. Senere har han blitt kjent som islamist.

– Skal ta lærdom

TV 2-sjef Olav T. Sandnes tar kritikken fra Brurås til etterretning.

– Det viktige for TV 2 er troverdighet og tillit og det bygges opp steg for steg hver eneste dag. Dette skal vi ta lærdom av, og så får vi se hvor vi står om noen måneder, sier Sandnes.

Ryktene om Solbrækkes tidligere forhold til Arfan Bhatti florerte i flere dager i sosiale medier før Aftenposten var først ute med å omtale saken mandag. Brurås mener saken er et eksempel på at sosiale medier har fått mer makt.

– Når fakta kommer frem i sosiale medier først, blir det vanskelig for redaktørstyrte medier å overse en slik sak. På den måten har folket fått mer makt i forhold til de redaktørstyrte mediene, mener han.

– Fjerne all tvil

Solbrække har etter at saken kom opp, kommentert forholdet overfor flere medier. Onsdag gikk TV 2 ut og sa at hun ikke skal håndtere saker hvor Bhatti er involvert.

Ifølge Solbrække har dette hele tiden vært praksis:

– Når det gjelder dekningen av Bhatti, betyr det at vi i alle mine år som nyhetsredaktør har praktisert en arbeidsfordeling der det er de som har rapportert til meg som har håndtert de sakene. Som medarbeidere – i alle fall i større mediehus vet – er det ikke slik at nyhetsredaktøren er involvert i alle saker og beslutninger, skriver hun til VG.

Hun forklarer at redaksjonen er organisert etter et fullmakt-prinsipp.

– Men jeg innser at det fra utsiden ser annerledes ut. Så for å fjerne all tvil og unngå misforståelser, har jeg gått til min sjefredaktør og sagt at jeg ikke kan ha redaktøransvaret for saker om Bhatti. Dette av hensyn til TV 2, skriver Solbrække.

– Dårlig avveining

Professor og medieforsker Petter Bae Brandtzæg tror personvern og sikkerhet er mulige årsaker til at mediene ikke har identifisert Solbrække tidligere.

Han tror ikke det kommer til å gå ut over tilliten til mediene at hennes kobling til Bhatti ikke har vært kjent, men mener likevel det var en dårlig vurdering fra hennes side ikke å være åpen om det.

– Det var nok en dårlig avveining å ikke være åpen overfor lesere og publikum, sier han.

BARSKYTING: Utestedene Per på hjørnet og London Pub ble angrepet natt til 25. juni. To personer ble drept, og 21 personer ble skadet.

Da hun ble nyhetsredaktør, kunne hun opplyst om bindingen til publikum, mener Brandtzæg.

– Hadde jeg vært nyhetsredaktør i TV 2, ville jeg nok vært åpen om disse aspektene og skrevet en forklarende tekst knyttet til dem, sier han.

– Har du inntrykk av at norske medier har forsøkt å «beskytte en av sine egne»?

– Det tror jeg ikke altså. Det har nok vært mange vanskelige avveininger, men jeg har ingen tydelige gode svar på hva som burde vært gjort, sier Brandtzæg.

Medieforsker: Sosiale medier brukes som brekkstang

Medieforsker Tellef S. Raabe ved SNF, Norges Handelshøyskole (NHH) trekker også frem sosiale medier som en viktig mekanisme i denne saken.

– Når det blir mye trykk, og det blir så bredt at «alle» snakker om det, kommer mediene i etterkant. Det skapes en dynamikk hvor sosiale medier blir brukt som en brekkstang inn i den redaksjonelle offentligheten, sier han.

– Men jeg mener at det er viktig at de redaksjonelle mediene fortsetter å være de voksne i rommet, og at de gjør grundige presseetiske vurderinger før de identifiserer eller peker på bånd tilbake i tid, som er tilfellet her nå.

Raabe sier det kan tenkes at saken vil påvirke tilliten til mediene, men at det har en tendens til å hente seg sakte inn igjen på tillitsmålingene til Reuters’ Digital News Report og Medietilsynet etter enkeltsaker som denne.

I e-posten til VG påpeker Solbrække at tradisjonelt har avisene spesielt dekket NRK og TV 2 bredt.

– I de senere årene mener jeg mediene har blitt mer bevisst på å dekke hverandre, noe som også er en del av ansvaret vårt ifølge Vær varsom-plakaten. Eksempler på dette er TV 2s dekning av den såkalte Bar Vulkan-saken og Hulsker-saken i VG. Også i mediene har folk sin historie, sine liv, sine bekjentskaper og bindinger. Dette skal alle journalister informere sin leder om, og det må håndteres underveis på forskjellige måter.