Billie Eilish: − Angrer på at jeg begynte å se porno som 11-åring

Billie Eilish (19) forteller åpenhjertig hvordan porno påvirket hennes tanker om sex som barn.

I et radiointervju med SiriusXMs «The Howard Stern Show» forteller Eilish ærlig om at hun begynte å konsumere store mengder pornografi i alder av elleve år.

Pop-prinsessen sier at det var ødeleggende at pornoen var så tilgjengelig.

Det melder kilder som Independent og BBC.

– Som en kvinne synes jeg porno er en skam, sier hun til radiokanalen.

Hun beskriver pornografi som noe som ødela hjernen hennes.

– Jeg føler meg utrolig ødelagt av å ha blitt eksponert for så mye porno i alder av elleve år.

Hadde mareritt

Den prisbelønte artisten sier at all pornotittingen i barndommen utløste søvnparalyser og mareritt om nettene.

– Jeg så på voldelig porno som BDSM. Jeg trodde at voldelig sex var attraktivt, og på et punkt klarte jeg ikke å se noe annet enn voldelig porno. Jeg var dessuten jomfru på den tiden, sier hun i intervjuet.

Da hun senere ble seksuelt aktiv, merket hun også påvirkningen av pornoen.

– De første gangene jeg hadde sex, så sa jeg ja til å gjøre ting som egentlig ikke var så bra for meg.

Det gjorde hun fordi hun rett og slett trodde det var slik sex skulle være, ifølge seg selv.

– Det gjør meg så sint at porno er så elsket, og jeg er så sint på meg selv for at jeg tillot det å være OK.

Urealistiske vaginaer

Eilish, som også har snakket mye om kroppspress tidligere, mener også at pornografi skaper urealistiske skjønnhetsidealer.

– Hvordan vaginaer ser ut i porno er «fucking crazy». Ingen vaginaer ser sånn ut. Kvinners kropper ser ikke slik ut. Vi er ikke skapt sånn, sier hun, ifølge Independent.

I samme radiointervju fortalte hun også om hvordan det var å ha corona, og at hun tror hun ville ha dødd, om hun ikke hadde vært vaksinert.