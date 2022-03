Bernt Hulsker er syk, sies det i podkasten «Enkel servering».

Bernt Hulsker uteblir fra podkast: VGTV-program utsettes

«Enkel servering» får vikarer i podkasten og TV-programmet utsettes.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Bernt er syk og blir borte en stund, derfor kommer vi til å ha vikarer her i «Enkel servering» fremover, sier Martin Sleipnes i podkasten.

«Enkel servering» består av Morten Ramm, Martin Sleipnes og Bernt Hulsker.

Nå sier de at Hulsker er syk og vil være borte en stund. Sleipnes forteller også at VGTV-programmet «Enkel servering», blir satt på vent.

– Vi har besluttet å ikke lage «Enkel Servering»-studio-program fremover på grunn av at Bernt er syk, forteller Sleipnes i episoden.

TV 2 omtalte nyheten først.

VG har foreløpig ikke fått kontakt med Bernt Hulsker.

Managementselskapet til Bernt Hulsker er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.