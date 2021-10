Drake og The Weeknd er begge fra Toronto. Nå kommer de på timeplanen til studenter som vil fordype seg i artistenes liv og karriere.

Drake og The Weeknd blir pensum på universitet

Bachelorstudenter ved et universitet i Canada er i ferd med å få sjansen til å studere Drake og The Weeknd. – På tide, sier professor.

Av Elise Rønnevig Andersen

Ryerson University i Toronto tilbyr nå et kurs for dem som vil fordype seg i livene og musikken til de Toronto-fødte artistene Drake og The Weeknd.

Dette kunngjør universitetet i en pressemelding, som CNN gjengir.

Kurset, kalt «Deconstructing Drake & The Weeknd» vil bli tilbudt i vintersemesteret som begynner januar 2022, forteller professor Dalton Higgins, som skal undervise klassen, ifølge avisen.

– Det er på tide å få våre kanadiske rap- og R&B-ikoner anerkjent, sa Higgins til CNN.

Han sier det er viktig å se dypere på hva som bidro til å gjøre Drake og The Weeknd suksessrike.

Klassen vil bli tilbudt som et av hovedkursene på universitetets bachelorprogram, Canadas «første tverrfaglige profesjonelle musikkstudium,» ifølge universitetet.

Dekan ved fakultetet for kommunikasjon og design ved Ryerson University, Charles Falzon, sier til CNN at interessen for kurset er stort.

– Jeg har en følelse av at det fyller seg veldig raskt, sa Falzon til CNN.

Professor Dalton Higgins påpeker overfor The Independent at amerikanske og høyskoler allerede underviser i «alle slags kurs om rock, folk, popartister som Miley Cyrus, Lady Gaga og Bruce Springsteen»:

– Så hvorfor skulle vi ikke ha et kurs om Drake og The Weeknd her i Toronto?

Universitetsprofessor Higgins har tidligere skrevet en egen bok om Drake. I 2012 ga han ut Far From Over: The Music and Life of Drake.

Drake og The Weeknd er ikke de eneste artistene som har fått et eget fag på amerikanske universiteter.

IKKE ALENE: Også Beyoncé og Jay-Z har tidligere vært på timeplanen til amerikanske studenter.

Georgetown University i Washington DC har tidligere tilbudt kurs om Jay-Z. Armstrong State University i Georgia har tilbudt kurs om hiphopgruppen Outkast. Og flere universiteter, blant andre Rutgers University i New Jersey og Arizona State University, har hatt Beyoncé som fag.