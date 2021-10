Cristian Brennhovd sier han endte på legevakten etter et overfall natt til onsdag.

Cristian Brennhovd: − Lå på bakken mens jeg ble slått og sparket

Realityprofil Cristian Brennhovd sier at han ble overfalt, banket opp og ranet på gaten natt til onsdag.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var helt uprovosert, og når jeg kom til meg selv var jeg full av blod, hadde knekt nese, sprukken leppe og ingen verdisaker, sier «Ex on the Beach»-profil Cristian Brennhovd på telefon til VG.

Tirsdag hadde han og kjæresten Caroline Nitter vært på premierefest til årets sesong av «Ex on the Beach». Paret dro så videre på «eventyr» i hovedstaden og endte opp på utestedet Gamla.

Da de skulle hjem gikk Brennhovd alene ut på gaten for å finne taxi, før han beskriver at følgende skjedde:

– Plutselig kom en gjeng med ungdommer og flokket seg rundt meg, også smalt det. Jeg lå på bakken mens jeg ble slått og sparket, og mens det skjedde kjente jeg at noen gikk i lommene mine og tok telefonen og lommeboken. Jeg lå med hendene foran ansiktet for å beskytte meg, og jeg tror jeg på et tidspunkt besvimte.

PÅ LEGEVAKT: Cristian Brennhovd sier han tilbrakte store deler av natten på legevakten natt til onsdag. – De sa jeg hadde knekt nesen, frakturer i nesen, og en svak hjernerystelse, sier Brennhovd om legene.

Han anslår at det var rundt seks til ti ungdommer, som han ikke kjenner identiteten til, som var involvert i det han sier skjedde.

Han hevder også at hendelsen skjedde helt uforventet.

– Jeg håper politiet finner de som gjorde dette, sånn at de kan bli stoppet og ikke gjør det igjen. Det virket som de hadde gjort det før, det var helt proft.

Brennhovd sier at det var en dørvakt som kom til unnsetning og fikk ham bort fra situasjonen, og at han har vært i kontakt med politiet etter hendelsen.

– Han reddet meg. Jeg husker bare jeg ble dratt vekk langs asfalten, og etter kort tid kom det masse politi.

– Jeg tipper det var rundt 2-tiden. Jeg husker ikke alt, jeg var helt i sjokk.

– Vet du om du på et tidspunkt brukte selvforsvar?

– Jeg er ganske sikker på at jeg ikke slo ikke tilbake, men jeg husker ikke alt i detalj. Jeg tror kanskje at jeg på et tidspunkt prøvde å dytte meg unna.

ØDELAGT: Cristian Brennhovd sier han ble overfalt og banket opp natt til onsdag. Slik så skjorten hans ut etter hendelsen.

Politiet meldte om et slagsmål i Grensen i Oslo sentrum kl. 03.14 natt til onsdag, men har ikke bekreftet at dette er hendelsen Brennhovd beskriver.

De skriver at en fornærmet ble slått i ansiktet, og at det ble tatt kontroll på tre mistenkte. Til VG natt til onsdag sa politiet også at dørvakter ved et utested var involvert i hendelsen.

– Redd

Brennhovd og Nitter dro sammen til legevakten natt til onsdag.

– I startet måtte jeg ha på nakkekrage fordi jeg hadde så vondt i hodet og nakken, og jeg måtte gjennom flere røntgenmaskiner. De sa jeg hadde knekt nesen, frakturer i nesen, og en svak hjernerystelse, sier Brennhovd.

Han sier han ikke trenger å bruke gips, men at han er anbefalt å gå til en spesialist for videre oppfølgning av nesen.

– Det går fint nå, men jeg har veldig vondt og er sliten, sier han og legger til:

– Det var så plutselig og veldig skremmende. Det var helt ekstremt, og jeg skjønner ikke hvor det kom fra. Man blir jo redd, jeg føler ikke jeg kan gå alene med kjæresten min på gaten.

– Sjokkert

Nitter sier hun ventet inne på utestedet mens kjæresten skulle finne taxi. Hun var altså ikke vitne til hendelsen.

– I det ene sekundet var han helt fin, og neste gang jeg så ham var han full av blod, hadde hull i dressen og opprevet skjorte, sier Nitter, og legger til:

– Jeg er fortsatt veldig sjokkert. Jeg kunne i forstå hvem og hvorfor gjøre noe så uprovosert.

Hun sier hun opplever hele episoden som skummel.

– Men det gikk heldigvis fint etter omstendighetene. Nå er jeg mest opptatt av at han skal ha det bra, også håper jeg vi finner ut hvem det er. Det er ikke greit å holde på på denne måten, spesielt så mange mot en.