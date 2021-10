Britney Spears med oppdatering til fansen

Popstjernen gir fansen en oppdatering på Instagram, etter at farens omstridte vergemål ble midlertidig suspendert onsdag denne uken.

Det har stormet rundt Britney den siste tiden. Hun har vært flere runder i retten, i kampen for å avvikle vergemålet faren Jamie Spears har hatt over karrieren, økonomien og livet hennes gjennom 13 år.

Onsdag denne uken kom nyheten om at Britney har fått medhold i retten, og at vergemålet er midlertidig avviklet.

Nå tar Spears til Instagram for å gi fansen en oppdatering på hvordan hun har det.

– Selv om det er forandringer og ting å feire i livet mitt, må jeg fortsatt bruke tid på å leges. Heldigvis har jeg et godt støtteapparat rundt meg, og lærer meg at det er ok å roe ned og bare puste.

I kommentarfeltet kommer fansen med flere støtteerklæringer.

– Gud velsigne deg Britney. Ønsker deg kjærlighet, lys og glede, kommenterer en.

Den 12. november skal det avgjøres om avviklingen av farens vergemål skal bli permanent eller ikke.