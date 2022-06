KOM UTEN TYPEN: Ramón lettet på sløret rundt kjærlighetslivet, men kom selv alene på hagefesten.

Rød løper på hagefest: Ramón røper kjæreste

FROGNER (VG) Torsdag kveld samles store deler av Kjendis-Norge til en hagefest i Oslo. På den røde løperen bekreftet artist Ramón at han ikke lenger er singel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er klar for en fest, det må jeg si. Det pleier å være veldig morsomme fester det her, sier programleder Ida Fladen til VG.

Hun ankom torsdag Universal Music årlige fest i plateselskapets egen hage på Frogner i Oslo sammen med kollega Christine Dancke.

De siste årene er derimot festen blitt satt på vent på grunn av coronapandemien – men torsdag braker det altså løst igjen.

VENNINNER: Ida Fladen og Christine Dancke kom begge i hvite overdeler.

Fladen og Dancke sier at det ikke var planlagt at de skulle gå så likt kledd som de gjør torsdag kveld.

– Jeg har på meg helt vanlige klær og discobukse fra internett, sier Dancke.

– Det er endelig en sommer uten corona, hva tenker dere om det?

– Det er helt nydelig. Det er veldig mange man ikke har klemt på sykt lenge, som jeg gleder meg til å klemme, sier Fladen.

– Hvem gleder du meg mest til å klemme?

– Single menn... nei, jeg må ikke si slike ting hver gang, men jeg mener det, fortsetter hun.

Også den svenske artisten Olivia Lobato som har gjort det bra i Norge med låten «Syrener», deltok på festen og fikk utlevert en gullplate for salgstallene hun har hatt.

– Jeg har det veldig bra. Det har vært gøy å reise rundt i Oslo og bli kjent med byen, sier hun til VG.

Hun innrømmer at det har vært litt rart å bli så kjent i Norge siden hun skriver på svensk, men sier at hun synes det er kult. Lobato er en av mange artister som skal spille på VG-lista på Rådhusplassen i Oslo fredag.

– Jeg er veldig nervøs, sier hun.

Den norske hitmaskinen Vidar Villa skal til å åpne sin første øl for kvelden da VG møter ham.

– Jeg gleder meg til å sette festen i gang.

Bekrefter kjæreste

På festen kom det også nyheter fra artist Ramón som er signert på Universal. Han røpte blant annet at han onsdag ble ferdig med sitt debutalbum som slippes i høst.

Men det kom også en kjærlighetsnyhet:

– Hva kan du si om ditt eget kjærlighetsliv? Er du singel?

– Jeg har kjæreste.

– Er han her i kveld?

– Han er ikke her i kveld.

– Hvor lenge har dere vært sammen?

– Litt... haha.. i noen måneder, det er veldig hyggelig, sier Ramón som legger til at han ikke har blitt spurt om dette tidligere.

Gjestelisten er ikke offentliggjort, men plateselskapet har en rekke store artister som Andreas «TIX» Haukeland, Astrid S, Dagny og CLMD i stallen.

