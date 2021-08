I BRANSJEN: Nicoline Devik lever av å selge nakenbilder på OnlyFans.

OnlyFans vil blokkere sex-innhold: − Kan ødelegge veldig mye for mange mennesker

Den sosiale plattformen OnlyFans gjør helomvending og vil ikke lenger la brukerne dele «seksuelt eksplisitt innhold».

Av Hanna Haug Røset

Fra og med oktober vil denne typen innhold bli blokkert, melder selskapet. Det vil fremdeles være lov å deler nakenbilder og -videoer, såfremt disse følger OnlyFans’ retningslinjer, skriver Bloomberg.

Selskapet sier endringen har blitt nødvendig etter økende press fra betalingsleverandører og bankforbindelser.

– For å sikre den langsiktige bærekraften til plattformen vår og for å forsette å være verter for et inkluderende samfunn for skapere og fans, må vi utvikle våre retningslinjer for innhold, sier OnlyFans.

Den norske OnlyFans-modellen Nicoline Devik mener OnlyFans kunne valgt en annen løsning.

– Jeg syns at endringen er veldig brå, og kan ødelegge veldig mye for mange mennesker. Noe jeg syns er negativt. De kunne laget en ekstra del på plattformen og kalt det noe annet, eller gitt et alternativ istedenfor for å ødelegge så mye så brått, sier hun.

Men Devik tror ikke endringen vil ha noe å si for hennes virksomhet.

– Jeg poster ikke porno, eller drøye nakenbilder, så jeg håper at det ikke vil endre noe for min del.

OnlyFans er en plattform hvor kjendiser, idrettsstjerner og andre profiler selger eksklusivt innhold til sine følgere. Det kan være uskyldig innhold, men mange av de største selgerne produserer seksuelt innhold.

Plattformen har fått skryt for å være en trygg arbeidsplass for sexarbeidere, blant annet av New York Times, men kritiseres samtidig for å normalisere det å selge pornografisk innhold.

VG har tidligere skrevet om «Love Island»-deltager Nora Haukland (24) og influencer Sofie Karlstad (24) som reagerer på hvordan influencere markedsfører egne OnlyFans-kontoer på Instagram. Forbrukertilsynet sier praksisen kan være ulovlig.

OnlyFans ble grunnlagt i 2016 og har i dag over 130 millioner brukere. Selskapet, som omsatte for over to milliarder dollar i fjor, jobber med å tiltrekke seg flere investorer med håp om en verdsettelse på over én milliard dollar.