OnlyFans vil blokkere sex-innhold

Den sosiale plattformen OnlyFans gjør helomvending og vil ikke lenger la brukerne dele «seksuelt eksplisitt innhold».

Av Hanna Haug Røset

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra og med oktober vil denne typen innhold bli blokkert, melder selskapet. Det vil fremdeles være lov å deler nakenbilder og -videoer, såfremt disse følger OnlyFans’ retningslinjer, skriver Bloomberg.

– For å sikre den langsiktige bærekraften til plattformen vår og for å forsette å være verter for et inkluderende samfunn for skapere og fans, må vi utvikle våre retningslinjer for innhold, sier OnlyFans.

OnlyFans er en plattform hvor kjendiser, idrettsstjerner og andre profiler selger eksklusivt innhold til sine følgere. Det kan være uskyldig innhold, men plattformen er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger.

VG har tidligere skrevet om «Love Island»-deltager Nora Haukland (24) og influencer Sofie Karlstad (24) som reagerer på hvordan influencere markedsfører egne OnlyFans-kontoer på Instagram. Forbrukertilsynet sier praksisen kan være ulovlig.

Saken oppdateres