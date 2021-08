PARTNERE: Sol Haavik og avdøde Knut Haavik var partnere gjennom 15 år. Her sammen på Chat Noir i 2009.

Forlik i arvestriden etter Se og Hør-gründer Knut Haavik

Kjæresten til den avdøde medieprofilen inngår forlik og mottar 5,6 millioner, ifølge advokat.

Av Siri Berge Christensen

I 2019 ble det kjent at barna til avdøde Knut Haavik, Svein Arne, Knut Jr. og Cecilie, varslet rettslige skritt etter at Haavik ønsket at hans partner gjennom 15 år, Sol Haavik, skulle arve alt etter ham.

Nå opplyser advokat Ståle Kihle at partene har inngått forlik.

– Arvetvisten er forlikt, og Solveig Halseth Haavik har mottatt kroner 5,6 millioner. For øvrig har jeg ingen kommentar, sier Kihle til VG.

Han representerer barna til den tidligere Se og Hør-redaktøren. I 2019 sa de til VG at de var sikre på at faren ikke mente å frata barn og barnebarn arven. De ønsker ikke å kommentere denne saken.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Sol Haaviks advokat.

– Jeg kan bekrefte at vi har tatt rettslige skritt for å belyse hvordan vår pappas samboer har fått ham til å testamentere alt han eide til henne, sa sønnen Svein Arne Haavik i 2019.

Svein Arne Haavik er innholdssjef i Schibsted partnerstudio. Broren Knut Haavik jr. er ansatt i VG.

Medieprofilen Haavik døde 8. februar 2019.

I et intervju med Se og Hør etter dødsfallet, fortalte Sol Haavik at hun fant Haavik død på kjøkkenet.

– Det er en slags underlig trøst i å tenke på at Knut døde slik han ville ha ønsket å dø. Det gikk raskt. Det var ingen dødskamp, ingen smerter. Ikke noe langt sykeleie, sa Sol Haavik til bladet.

Haavik jobbet i VG fra 1969 til 1978, da han startet opp ukebladet Se og Hør og gjorde det til landets mest leste magasin. Der ble han i 26 år.

I 1988 ble Haavik sjef for det norske Aller-konsernet, en jobb han hadde i 15 år. Han har oppsummert livet og karrieren i selvbiografien «En ramp i rampelyset». Denne ble ført i pennen kort etter at hans kone Torunn døde av kreft.