STJERNEPAR: Zayn Malik og Gigi Hadid avbildet i 2016.

Medier: Slutt mellom Zayn Malik og Gigi Hadid

TMZ meldte torsdag om at forholdet er over etter at Zayn Malik skal ha havnet i bråk med Gigi Hadids mor, Yolanda Hadid.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge kilder TMZ har vært i kontakt med, vurderer Yolanda Hadid (57), kjent fra «The Real Housewives of Beverly Hills», å politianmelde modelldatterens samboer etter at han angivelig skal ha vært voldelig mot henne.

Yolanda selv har ikke kommentert saken offentlig, men Zayn Malik (28) har kommet med en uttalelse til TMZ natt til fredag norsk tid.

– Jeg nekter bestemt for å ha slått til Yolanda Hadid, og av hensyn til min datter avstår jeg fra å gi flere detaljer. Jeg håper at Yolanda vil trekke sine falske beskyldninger tilbake for å rette opp i disse forholdene som tilhører privatlivet, sier Malik, britisk popartist – kjent fra boybandet One Direction.

Bekrefter krangel

28-åringen har også lagt ut et langt innlegg på Twitter, der han skriver at han normalt ikke kommenterer private ting. Malik nevner ikke navn, men sier at et familiemedlem oppsøkte ham for flere uker siden, da samboeren hans ikke var hjemme. Det endte i en krangel, skriver han:

Både TMZ, People og en rekke andre medier melder at den aktuelle episoden fant sted for en måneds tid siden, og at forholdet mellom Gigi Hadid (26) og Malik er slutt på grunn av det som skjedde.

Hverken Malik eller Hadid kommenterer bruddpåstandene.

MODELLMAMMA: Yolanda Hadid med døtrene Bella og Gigi i 2019.

Gigi Hadid kommenterer ikke heller ikke den aktuelle saken konkret, men en talsperson sier i en uttalelse til E! News at modellen nå konsentrerer seg om å ta vare på datteren. Hadid og Malik ble foreldre til en jente for litt over ett år siden.

– Gigi ber om respekt for privatlivet akkurat nå, sier talspersonen.

Også i 2018 hadde de to en pause i forholdet, før de fant tilbake til hverandre.