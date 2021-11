EN TIGHT GJENG: ABBA er tilbake etter 40 år – uten så veldig mye på hjertet, strengt tatt.

Plateanmeldelse: ABBA – «Voyage»: Den lange veien tilbake

ALBUM: POP

ABBA

«Voyage»

(Polar/Universal)

Et stort steg for den fremtidige merkevaren ABBA. Et museskritt i feil retning for bandets musikalske testamente.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For de av oss som vokste opp med og elsket ABBA tidlig på 80-tallet, i kjølvannet av at Björn og Benny skilte lag med Agneta og Frida, fantes det en trøst i at bandets presumptive svanesang – det kjølige, syntetiske og dypt ensomme skilsmissealbumet «The Visitors» (1981) – tross alt var en av deres mest særegne og sterkeste utgivelser.

40 år senere har kvartetten gitt etter for det kontinuerlige (og betydelige) presset om et comeback. Neste år, fra mai til desember, kan ABBA – eller digitale ABBAtarer, hva enn det innebærer – oppleves live i en spesialbygd arena i Olympiaparken i London.

«Voyage», gruppens niende studioalbum, kan og bør nok ses på som et biprodukt av dette. De ti låtene er skrevet og produsert av Ulvaeus og Andersson, som har hatt musikaler og tilstøtende uttrykk som hovedgeskjeft siden sist. Noe mange av sangene bærer preg av, for å si det forsiktig.

Den lange åpningslåten «I Still Have Faith in You» er fortsatt en generisk og stillestående bløtkake-ballade. Den får selskap av julesangen(!) «Little Things», den vagt Roxette-parafraserende «I Can Be That Woman» og den pompøse avslutningen «Ode to Freedom». «Keltiske» elementer dukker også opp underveis, uten at de oppleves overbevisende.

De morsomste og beste låtene på «Voyage» er de som byr på litt, eh, futt. «Don’t Shut Me Down» inneholder ikke bare albumets eneste geniale trekk – «Dancing Queen»-glissandoen som lander i moll istedenfor dur – men er også løs og ledig nok til å forsvare en plass blant firerbandens 50 beste låter. Verset på «No Doubt About It» er inspirert, og det er tillegg svært vanskelig å mislike det litt kørka danseband-drivet i «Just a Notion».

Med en samlet levealder på 296 år ville det naturligvis vært håpløst naivt å forvente at ABBA dytter musikkhistorien så mye som en millimeter i noen som helst retning. Og man må jo nesten unne gjengen et innbringende år i rampelyset, mens de fortsatt har sjansen til å få noen glede av det.

Men det virker ikke som om Benny og Björn helt har skjønt hva som gjorde musikken deres så fordømt uimotståelig da den sto på som verst – et nitid øre for samtidens musikalske puls, kombinert med evnen og viljen til å gjenskape den i sitt eget unike bilde.

«Voyage» er først og fremst et innskudd i en merkevare som utvilsomt har livets rett, men ikke så mye mer enn det – i det minste ikke akkurat nå. Er det lov å krysse fingrene for enda et comeback?

BESTE LÅT: «Don’t Shut Me Down»