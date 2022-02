SIER UNNSKYLD: I et innlegg på Instagram beklager Niklas Baarli oppførselen sin på «Farmen Kjendis».

Niklas Baarli beklager «Farmen»-oppførsel

Radio-profil Niklas Baarli tyr til Instagram for å adressere oppførselen sin inne på «Farmen Kjendis».

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det har stormet rundt Niklas Baarli (32) etter onsdagens episode av Farmen Kjendis.

Storbonde Øyunn Krogh (26) valgte Heine Totland (51) som førstekjempe, og brøt dermed gruppas avtale om å velge en utfordrer eller «Torpet» vinner som førstekjempe.

Baarli ble tydelig opprørt over valget, og kalte Krogh for et «ræva menneske». I ettertid har han sagt at han hadde valgt andre ord om han kunne, og torsdag publisert hena et innlegg på Instagram hvor han beklager nok en gang.

– Det er masse dårlig oppførsel fra min side, og det må jeg bare så inne for. At jeg kalte Øyunn for et rævva menneske har jeg beklaget i alle landets aviser i dag, og jeg beklager her også, det var hverken pent eller riktig, skriver Baarli på Instagram torsdag.

Han skriver videre at han blir pinlig berørt da han selv så sin reaksjon på skjermen.

Ville ikke brukt de samme ordene igjen

Etter at den mye omtalte «Farmen» episoden ble vist på TV var Baarli tydelig på at han ikke ville sagt det samme igjen.

– Jeg hadde valgt andre ord om jeg kunne gjort det igjen, sa han onsdag.

I onsdagens episode av Farmen snakker noen av mennene også om å sabotere storbondens ukeoppdrag om Krogh ikke holder avtalen. Derfor valgte hun å bryte avtalen.

– Hva tenker du om at Niklas sa at det «oser ræva menneske av det»?

– Det er på en måte greit å se noen som snakker veldig stygt om deg, når du opplever dem som skikkelig usympatiske. Jeg opplevde hele måten han tok den situasjonen på som ordentlig usympatisk. Uansett hvor uenig du er, så snakker du ikke sånn, sa hun, og fortsetter:

– I dag syns jeg Niklas er en fin mann. Det syns jeg mesteparten av «Farmen» også, som var en grunn til at jeg ikke valgte ham.

Gleder seg til Farmen er over

I Instagram-innlegget skriver Baarli også at det mange av hans kommentarer blir spissformulert med vilje.

– Mengden meg i Farmen kan jeg dessverre ikke styre og jeg opplever det som spinnvilt å være bærende element i nesten samtlige episoder så langt i sesongen. Jeg ville også gjerne sett mye mer av de andre deltagerne.

VG har tidligere skrevet om at Baarli får mest TV-tid på Farmen med nesten dobbelt så mange minutter som deltageren som er nummer to på listen.

– Snart er Farmen 2022 over, det gleder jeg meg til, for da kan jeg kanskje gå tilbake til å være en varm og fin fyr igjen, for det tror jeg egentlig at jeg er, skriver han.

VG har vært i kontakt med Niklas Baarli som ikke ønsker å kommentere saken utover det som står i innlegget.