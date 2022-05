PENGEMANNEN: Daværende kulturminister Abid Raja kom til daglig leder Atle Halstensen og produsent Karianne Jæger på Folketeateret for å dele ut krisemillioner i november 2020.

Teater raste mot støtteordninger: Fikk 90 krisemillioner

I to år ropte Scenekvelder AS høyt om at krisestøtten til kulturen var for dårlig. Fasiten etter pandemien er at kun ett enkeltselskap har fått mer støtte enn dem.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Scenekvelder AS driver det privateide Folketeateret i Oslo.

Her settes blant annet opp musikaler som «Mamma Mi!a», «Reisen til Julestjernen» og «Sound of Music».

De 90 krisemillionene selskapet har fått fra Kulturrådet under pandemien, har vært helt avgjørende for at teateret fortsatt drives i dag, sier daglig leder Atle Halstensen og eksekutiv produsent Karianne Jæger til VG.

– Det har vært krevende, og uten støtteordningene ville vi ikke vært i stand til å redde arbeidsplassen vår, sier Halstensen.

Folketeateret oppgir å ha sysselsatt omtrent 600 personer gjennom 2020 på tross av pandemien.

– For de fleste ville alternativet vært Nav, sier Halstensen.

HØYLYTT: Daglig leder Atle Halstensen i Scenekvelder AS har flere ganger tatt til orde for at begrensningene på kulturlivet var for strenge under pandemien.

Ivrige i media

Søndag avslørte VG hvordan nesten seks av ti selskaper som fikk krisestøtte gjennom Kulturrådet, endte opp med å gjøre det bedre året Norge stengte ned enn før pandemien.

Produsent Jæger sier det er «utrolig trist» om det er noen som har utnyttet ordningen.

Scenekvelder AS er ikke blant dem som gjorde det bedre i pandemiens første år – i det offentlige regnskapet sitt er de bokført med et driftsresultat på minus 4,7 millioner, mot 23,2 millioner i pluss i 2019.

– Hvordan har dere gått i minus når dere har fått så mye støtte?

– Det har rett og slett gått til vanlig teaterdrift. Å drive et gigantisk teatermaskineri er en fryktelig dyr affære. I tillegg var det litt ekstra kostnader på toppen av det normale på grunn av smittevern og lignende, sier daglig leder Halstensen.

Under pandemien har selskapet gjentatte ganger fyrt løs mot regjeringen i media:

Utenom Nordisk Film Kino AS, har ingen selskaper fått mer støtte enn Scenekvelder AS, som altså driver Folketeateret.

ENDELIG GJENÅPNING: Så glad var Ulrikke Brandstorp da Norge gjenåpnet i februar 2022 og «Mamma Mia!» på nytt kunne settes opp for fulle hus i Folketeateret.

Mener støtten har blitt bedre for mindre aktører

– Forstår dere at noen kan tenke at det ser rart ut at dere har vært de som har ropt høyest om svakhetene ved ordningene, samtidig som dere har fått mer støtte enn noen andre?

– Egentlig ikke. For som en så stor arbeidsplass er det naturlig at vi får mye i støtte. Vi to er jo en nordlending og en bergenser, så at det blir litt høylytt kan nok tenkes. Men det er viktig å slåss for arbeidsplassen sin, sier Jæger.

Uten støtteordningene ville de ikke vært i stand til å redde arbeidsplassen sin, forklarer daglig leder Halstensen.

Han forklarer at ordningene ikke har fungert optimalt for store aktører:

– Etter hvert har revideringen og nye regler for ordningen utviklet seg mer i retning av å støtte enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende, heller enn å gi støtte til oss med større virksomheter.

Så lenge samfunnet ikke stenger ned igjen, klarer Folketeateret seg imidlertid på eget billettsalg, understreker Halstensen.

Fikk ikke dekket First House-utgifter

I en av søknadene om støtte til å sette opp «Folk og røvere i Kardemommeby», har selskapet bedt om å få dekket i overkant av 80.000 kroner fra PR-byrået First House. Det viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Folketeateret har i flere år brukt First House for å få hjelp med markedsføring og presse i forbindelse med oppsetninger og premierer, opplyser Jæger.

– Har dere også brukt First House når dere har jobbet opp mot politikere?

– Det er klart at når vi må gjøre noe vi ikke har mye kunnskap om, så spør vi alle kloke mennesker om råd, svarer Halstensen.

– Men er det sånn at statsstøtte skal brukes på at dere kunne drive politisk påvirkning?

– Nei, og det har den heller ikke gjort. Utgiftene til First House som vi har søkt om å få dekket, har kun gått til promotering av showene våre.

Kulturrådet har imidlertid ikke vurdert det som at PR-utgiftene var støtteberettiget. De har derfor avkortet støtten på to av Scenekvelders søknader.

Den forklaringen synes Halstensen og Jæger ikke holder.

– Vi har jo ingen kommunikasjonsansatte, da må vi jo få kunne hente den kompetansen utenfra? Men hadde det vært ok om vi hadde en som var ansatt hos oss som gjorde akkurat det samme som vi har betalt First House for å gjøre? Dersom det er sånn at vi får avkortet fordi vi bruker akkurat First House som PR- og kommunikasjonsbyrå, mener vi at vedtaket er urimelig, og det er noe vi kommer til å klage på.