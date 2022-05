Linnea Myhre og Emil Gukild er forlovet: − Ja

Influencer Linnea Myhre og sportsreporter Emil Gukild bekrefter til VG at de er forlovet.

Influencer Linnea Myhre har på Instagram torsdag delt et bilde av en ring, og kjæresten Emil Gukild.

– Ja, skriver hun som tekst til bildet, etterfulgt av tre gråtende emojier.

Både Gukild og Myhre bekrefter til VG at de nå er forlovet.

– Can confirm, skriver Myhre i en SMS til VG – og avslutter med en tommelen opp-emoji.

Ringen hun deler bilde av er tilsynelatende utsmykket med edle stener. Paret ser ut til å være på Michelin-restauranten Speilsalen på Britannia Hotel i Trondheim, ifølge bildene hun har delt.

Juni i fjor ble det kjent at de to var kjærester.

Myhre ble først kjent for offentligheten som blogger. Siden har hun hatt sin egen TV-serie, forfattet fem bøker, deltatt i flere realityserier, og vært skribent i blant annet Morgenbladet og Aftenposten.

Romanen «meg meg meg» som kom ut i 2019 fikk terningkast fem av VGs anmelder og han beskrev Myhre som en «en drivende god forteller, som har mye å formidle om en generasjon som frykter voksendommen.»

Den gangen var Myhre sammen med artist Sondre Lerche, men etter syv år sammen gikk paret hver til sitt i april 2020.

Nå har hun altså funnet kjærligheten på nytt med NRK-profilen Emil Gukild.

Mossingen har de siste årene ledet flere sportssendinger på NRK, deriblant fjorårets VM i skiskyting. Han er også sportsanker i Dagsrevyen. Det var gjennom humorprogrammet «Emil i OL» på TVNorge at Emil ble kjent for det norske publikumet.

Linnea Myhre er tilknyttet MAX Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.