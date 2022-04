HEMMELIG EVNE: Vanessa Hudgens, her avbildet på rød løper, sier hun lenge har vært redd for det ukjente, men nå er klar for å utforske det paranormalet.

Vanessa Hudgens hevder å kunne snakke med spøkelser

Skuespilleren Vanessa Hudgens (33) fortalte denne uken at hun er klar for å utforske en evne hun lenge har holdt skjult for verden.

Den amerikanske skuespilleren Vanessa Hudgens er for mange best kjent fra rollen som «Gabriella Montez» i High School Musical 1, 2 og 3, fra midten av 2000-tallet. Men som gjest på talkshowet «The Kelly Clarkson Show», fanget hun denne uken folkets oppmerksomhet for noe helt annet - Hudgens påstår her å kunne snakke med de døde.

– Jeg stengte det ute en stund, for det ukjente er skummelt, men jeg har nylig akseptert at det er en gave og evne jeg har, sier 33-åringen til talkshow-verten.

BARNDOMSSTJERNE: Sammen med Ashley Tisdale (t.v) og Zac Efron (t.h) spilte Vanessa Hudgens en av hovedkarakterene i den de kjente Disney-filmene High School Musical. Her er alle tre avbildet sammen i 2006.

Bruker en «Spiritbox»

På spørsmål om paranormale erfaringer hun mener å ha hatt, svarer Hudgens at hun nylig utførte sitt første søk etter kontakt med ånder. Her hevder skuespilleren å ha kommet i tale med en av de avdøde på en kirkegård ved hjelp av en såkalt «Spiritbox».

Hun beskriver apparatet som en boks som fanger opp frekvenser og på den måten tillater spøkelsene å snakke direkte til henne. Hudgens sier dette er favorittutstyret hennes, men at hun passer på å være forsiktig i kommunikasjonen.

– Jeg må fortelle åndene at de må bli værende, for jeg ønsker ikke at de skal følge etter meg når jeg forlater stedet, sier Hudgens.

Ikke første gang

Paranormale opplevelser er imidlertid ikke noe nytt for Hudgens, som i samme intervju hevder å ha hatt liknende opplevelser allerede som barn. I 2011 uttalte også skuespilleren til People at hun hadde fått besøk av et spøkelse da hun bodde i North Carolina i forbindelse med en filminnspilling. Hudgens påsto da å ha hørt skritt, uten å klare å lokalisere hvor de kom fra.

– Jeg jaktet et spøkelse i solide ti minutter, men så ble det for ubehagelig og da forlot jeg stedet, fortalte den daværende 22-åringen.

Til magasinet fortalte hun at hun mente stedet var hjemsøkt av en kvinne som hadde mistet ektemannen i krig og fortsatt ventet på hans retur.

JAKTER SPØKELSER: Youtuberne Victoria Skau og Robin "RobTheSir" Hofset er med Lilli Bendriss i TVNorge-programmet "Spøkelsesjegerne".

Teknisk utstyr for å jakte spøkelser

Også i Discovery-serien «Spøkelsesjegerne», blir det tatt i bruk diverse utstyr som angivelig skal bevise paranormal aktivitet. Sammen med Åndenes makt-profilen Lilli Bendriss, møter vi i serien youtuberne Victoria Skau og Robin Hofset, der sistnevnte har ansvaret for de ulike instrumentene de bruker i spøkelsesjakten.

Her finner vi blant annet REM-pod, MEL-meter og PMB musikkboks, som de oppgir at måler blant annet elektromagnetisk stråling og temperatursvingninger.

