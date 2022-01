SYK: Kong Harald er sykmeldt de neste dagene.

Kong Harald er sykmeldt med forkjølelsessymptomer

Hans Majestet Kongen har forkjølelsessymptomer og er sykmeldt de neste dagene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder Kongehuset fredag.

Torsdag testet utenriksminister Anniken Huitfeldt positivt for coronaviruset like etter at hun var i audiens hos kong Harald. Tilstede var også Dronning Sonja og Kronprins Håkon.

– I ettermiddag ble vi varslet om at Huitfeldt testet positivt for covid-19. Kongeparet og Kronprinsen vil i henhold til smittevernreglene teste seg for corona, sa assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen til VG.

Nå har altså kongen forkjølelsessymptomer og er sykmeldt de neste dagene. Alle nødvendige undersøkelser og tester vil bli gjennomført, skriver Kongehuset.

Kronprinsen har ingen symptomer og har testet negativt for corona.

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten leder dagens statsråd i Kongens fravær.

VG oppdaterer saken.

Ønsker Kongen god bedring

– Håper inderlig ikke at jeg har smittet kongen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NTB fredag samtidig som hun ønsker ham god bedring.

Huitfeldt er ukentlig i møter med Kongen for å avlegge rapport om norsk utenrikspolitikk.

– Jeg skulle av hele mitt hjerte ønske at jeg ikke testet positivt samme dag som jeg hadde audiens hos Kong Harald, Dronning Sonja og Kronprins Håkon. Jeg testet meg i dag tidlig og den var negativ, men testet meg igjen da jeg fikk akutt hodepine i ettermiddag, sa Anniken Huitfeldt i en uttalelse torsdag.

Torsdag hadde utenriksministeren milde symptomer.

– Slottet ble varslet med en gang. Som alle er jeg redd for å smitte andre. Og jeg håper selvsagt inderlig at jeg ikke har smittet hans majestet Kongen, Dronningen eller Kronprinsen selv om jeg hadde munnbind på og holdt avstand, fortsatte hun.