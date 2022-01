Kong Harald er sykemeldt etter forkjølelsessymptomer

Hans Majestet Kongen har forkjølelsessymptomer og er sykmeldt de neste dagene.

Det melder Kongehuset fredag.

Alle nødvendige undersøkelser og tester vil bli gjennomført, skriver de.

Torsdag testet utenriksminister Anniken Huitfeldt positivt for coronaviruset like etter at hun var i audiens hos kong Harald.

– I ettermiddag ble vi varlet om at Huitfeldt testet positivt for covid-19. Kongeparet og Kronprinsen vil i henhold til smittevernreglene teste seg for corona, sa assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen til VG.

Nå har altså kongen forkjølelsessymptomer og er sykmeldt de neste dagene. Kronprinsen har ingen symptomer og har testet negativt for korona.

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten leder dagens statsråd i Kongens fravær.

