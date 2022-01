STRUPER SANGEN: Ifølge produsent må det flere enn 200 publikummere til for at Siren Jørgensen, Karoline Krüger, Siw Anita Andersen skal kunne fortsette å underholde publikum med musikalen «Mamma Mia!»

Musikalprodusent hardt ut mot regjeringens coronatiltak: − Kveler kultursektoren

«Mamma Mia!»-produsent Karianne Jæger mener regjeringen svikter kulturlivet med de siste smitteverntiltakene som bare tillater 200 i salen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er rasende! sier produsent Karianne Jæger i Scenekvelder – som er musikalprodusentansvarlige for Folketeateret.

På spilleplanen sto «Mamma Mia!», men siden 8. desember 2021 og ut januar estimerer Jæger at Folketeatret og Scenekvelder til sammen vil tape 56 millioner i tapte billettinntekter og teaterbaromsetning.

RASENDE: Produsent Karianne Jæger i Scenekvelder slakter regjeringens smitteverntiltak.

Hun snakker så fort at ordene nærmest spruter ut munnen da VG ringte henne etter regjeringens pressekonferanse torsdag kveld.

– Kulturministeren snakket om lettelser, men slik ser vi det ikke. Det råder en enorm fortvilelse der ute over at kulturlivet for tredje gang rammes hardt av smitteverntiltak som er begrunnet i at man skal sørge for at kapasiteten på sykehusene er ivaretatt. Men akkurat det er vel strengt tatt regjeringens oppgave og ikke Kultur-Norges.

FORESTILLINGSSTOPP: Musikalen «Mamma Mia!» kan ikke åpne dørene før regjeringen endrer kulturpolitikk, mener produsent Karianne Jæger. Bildet viser Karoline Krüger og Thomas Numme i to av hovedrollene.

– Umulig å spille

Til vanlig har hun verdens beste jobb, men pandemien har omgjort den til et mareritt, hevder Jæger:

– Dette er verdens verste stilling for tiden. Scenekvelder er en privateid arbeidsplass for over 350 utøvere i kulturbransjen årlig. Folketeatret har en sal på 1402 seter. 200 mennesker i salen for oss er ingenting. Vi er fremdeles stengt da. Vi har ikke sjansen til å spille for så få, sier hun.

– Vi kan ikke spille når vi ikke har støtteordninger som treffer store kulturarbeidsgivere som oss.

– Hva må til for at Folketeatret skal kunne åpne dørene?

– Vi kan ikke spille før vi har over 1000 publikummere i salen. Da kan vi kanskje klare oss selv så sant vi får spille i lang tid. Vi er i en situasjon som er fryktelig håpløs.

Varsler demonstrasjon

Jæger etterlyser en begrunnelse for hvorfor landets største scenehus ikke kan samle mer enn 200 på anviste plasser.

Hun støtter sentrale aktører fra kulturbransjen som i et brev til regjeringen har bedt om å innføre midlertidig bruk av coronasertifikat og skalerbare antallsbegrensninger for arrangementer.

Brevet – som er signert blant andre lederne av Creo – forbundet for kunst og kultur og Norsk teater- og orkesterforening, samt Norske Konsertarrangører med flere – ble først omtalt av Ballade.no.

– Jeg ønsker svar på følgende: Hvilket signal sender myndighetene til publikum når kulturbransjen er den siste som åpnes? sier Jæger.

– Hva er ditt eget svar?

– Mitt svar er at regjeringen forteller publikum at kulturarenaene er de farligste områdene med hensyn til smitte. Og det har vi tall på at det ikke er, hevder Jæger.

RAMMET: Karoline Krüger og Ulrikke Brandstorp i en scene fra «Mamma Mia!» på Folketeatret.

Som svar til politikerne arrangerer Scenekvelder en demonstrasjon utenfor Stortinget onsdag 19. januar klokken 12.

– Vi forsøker å samle hele bransjen for å signalisere at strenge smitteverntiltak kveler kultursektoren. Jeg er rasende. Ære være utelivsbransjen, de har gjort en formidabel innsats og er et eksempel til etterfølgelse. Nå må kulturbransjen samle seg til kamp, oppfordrer Karianne Jæger.

Kritisk til «dobbeltkommunikasjon»

Heller ikke direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening er imponert over regjeringens siste utspill.

– Det er forbedringer, men for få og stadig for firkantede ordninger, sier Gjelten i et telefonintervju med VG sent torsdag kveld.

IKKE FORNØYD: Direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening

Kulturministerens uttalelse om at hun skulle vurdere på nytt neste uke, imponerer ikke Gjelten.

– Det betyr at vi eventuelt skal leve med 200 noen få dager og så få ny ordning igjen neste uke. Men leste vi henne rett er hun på riktig spor. Vi er også glade for at de generelle karantenereglene skal forenkles.

Da «Debatten» programleder Fredrik Solvang hos NRK torsdag kveld spurte Helsedirektoratet-direktør Bjørn Guldvog om hvor han har tatt tallet 200 fra, starte helsedirektøren følgende:

– Det er jo et skjønnsmessig tall, og nå er det slik at regjeringen har bedt oss se nærmere på dette med arealutnyttelse og antallet, så det skal vi naturligvis gjøre, svarte Guldvog og la til at han tror det er mulig å finne mer treffsikre tiltak.

REAGERER PÅ DOBBELTKOMMUNIKASJON: Daglig leder Nina Hodneland i Norske kulturhus.

Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus, sier til VG at hun er lettet over at regjeringen har igangsatt arbeid for å finne løsninger:

– Det er på høy tid! Men det ligger en dobbeltkommunikasjon inne hele veien fra regjeringen som jeg reagerer på. På den ene siden ber regjeringen folk om å begrense antall arrangementer folk deltar på, mens kulturministeren samtidig sier «gå og kjøp billetter». Det blir vanskelig for publikum å vite hvem de skal forholde seg til, sier Hodneland.

– Jeg etterlyser også større fininndeling. 200 publikummere utgjør om lag 40 prosent kapasitet av en standard kultursal for våre medlemmer. Men for Stavanger Konserthus, for eksempel, utgjør det jo bare 14 prosent. Dette er regjeringen nødt til å se på nå.

Kulturminister Anette Trettebergstuen var ikke tilgjengelig for kommentar da VG tok kontakt torsdag kveld.

