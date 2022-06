Dronning Elizabeth etter hyllesten: − Ydmyk og dypt rørt

Den siste dagen av dronningens platinajubileumsfeiring ble avsluttet med en stor folkefest, og en parade som har involvert 10.000 mennesker.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er ydmyk og dypt rørt over at så mange mennesker har tatt til gatene for å feire mitt platinajubileum, sier dronningen søndag kveld ifølge Reuters.

En tre kilometer lang parade og et hav av mennesker har søndag prydet gatene i London.

Feiringen av platinajubileet, som markerer dronningens 70 år på tronen, startet torsdag og varte til og med søndag.

Helt på tampen av feiringen, mens nasjonalsangen ble spilt for folkehavet foran Buckingham Palace, dukket plutselig dronningen opp på slottsbalkongen.

Kledd i grønt fra topp til tå smilte hun og vinket til alle som hadde møtt opp.

1 / 4 MED FAMILIEN: Dronningen dukket opp med sine nærmeste på balkongen. Dronningen viste seg bare et par minutter. Dronning Elizabeth vinket fra balkongen på Buckingham Palace. forrige neste fullskjerm MED FAMILIEN: Dronningen dukket opp med sine nærmeste på balkongen.

Hun sto på slottsbalkongen samen med sine nærmeste i underkant av tre minutter før hun gikk inn igjen.

Dette er første gang hun viste seg offentlig siden torsdag. Dronningen har gått glipp av en rekke feiringer denne helgen, og det var uvisst om hun skulle dukke opp søndag.

I flere dager har Londons gater vært fylt av feststemte mennesker som vil markere dronningens platinajubileum. Mange kongelige har også vist seg i gatene.

Torsdag fikk endelig britene se prins Harry og hertuginne Meghan sammen med kongefamilien igjen.

De har derimot vært fraværende fra feiringen søndag, mens prins Charles, hertuginne Camilla, prins William og hertuginne Kate var å finne på kongetribunen sammen med barna for å få med seg paraden.

KOSER SEG: Prins William sammen med barna George og Charlotte.

Den storslåtte paraden skal symbolisere dronningens liv med dans, veteranbiler, kostymer og musikk.

Se bilder fra paraden i billedgalleriet:

1 / 13 Den 260 år gamle «askepott-vognen», eller Gold State Coach som den egentlig heter, fikk lufte seg søndag. forrige neste fullskjerm

Det har vært forventet at rundt 10 millioner briter skulle samle til lunsj i gatene for å feire dronningens 70 år på tronen. Festparade involverte mer enn 10.000 mennesker, ifølge slottet.

I paraden dukket også flere kjente ansikt opp:

1 / 3 Modell Naomi Campbel vinket fra festparaden. Artist Katherine Jenkins deltok i paraden. Også Nicole Scherzinger var med på feiringen. forrige neste fullskjerm Modell Naomi Campbel vinket fra festparaden.

Under en konsert foran Buckingham Palace fremførte Ed Sheeran hitlåten «Perfect» som en hyllest til dronningens avdøde ektemann.

Han dukket opp alene med gitaren sin, iført en marineblå dress.

Ed Sheeran sang til hyllest for dronningens avdøde ektemann.

I bakgrunnen ble videoer av dronningens liv projisert til mengder av mennesker som hadde samlet seg for å se showet.

Selv om dronningens bursdag er 21. april, feires den formelt to måneder senere – 2. juni – med stor parade, med unntak av i fjor og i år. Det er en mer enn 250 år lang tradisjon i Storbritannia å feire monarken i juni – noe som rett og slett skyldes at det er lettere å markere på sommeren.

I år er det ekstra spesielt, siden det er 70-årsjubileum.

Dronningen har i år ikke selv deltatt i paraden. Hun gjorde det hvert år sammen med sin ektemann Prins Philip, som døde i fjor.