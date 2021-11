HJERTESKJÆRENDE: Travis Scott og Kylie Jenner er «knust» etter den tragiske hendelsen under førstnevntes konsert fredag kveld i Houston.

Kylie Jenner om konsert-tragedien: − Travis og jeg er knust

Kjæresten til Travis Scott, Kylie Jenner, har lagt ut et innlegg på Instagram hvor hun kommenterer den tragiske hendelsen som endte med at åtte personer mistet livet under kjærestens konsert fredag kveld.

– Travis og jeg er knuste. Mine tanker og bønner er med de som mistet livene sine eller ble skadet på noe som helst vis etter gårsdagens hendelser, skriver Jenner på kontoen sin.

Paret venter for tiden sitt andre barn.

Scott kommenterte hendelsen lørdag kveld:

«Jeg er helt knust over det som skjedde i går. Mine bønner går ut til familiene og dem som er påvirket av hendelsen under Astroworld-festivalen. Houston politidistrikt har min fulle støtte når de fortsetter undersøkelsene av de tragiske tapene av liv.»

«Jeg forplikter meg til å samarbeide med samfunnet i Houston om å helbrede og støtte familiene i nød. Takk til Houston-politiet, brannvesenet og NRG-parken for deres umiddelbare respons og støtte. Elsker dere alle.»

Rapperen har også høstet kritikk for avholdelsen av konserten og festivalen «Astroworld» som fikk det tragiske utfallet.

Disse kaotiske scenene utspant seg på konserten i Houston:

I sosiale medier er det flere som reagerer på at Scott, som selv opptrådte under konserten, ikke stoppet musikken tidligere.

Politiet i Houston har åpnet kriminaletterforskning etter hendelsen fredag. Lørdag kveld meldte politiet i Houston at de har åpnet kriminaletterforskning etter ubekreftede meldinger om at noen i publikum «injiserte narkotika i folk», ifølge Reuters.

En av meldingene politiet har fått er fra en sikkerhetsvakt som følte prikking i nakken da han forsøkte å hjelpe noen. Kort tid etter mistet han bevisstheten. Medisinsk personale fant nålemerker i skulderen på vakten.

Politiet har ikke konkludert med at slike episoder kan ha hatt medvirkende årsak til at folk døde, men politisjef Troy Finner sier til Reuters at man «skal komme til bunns i dette».