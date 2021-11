BLIR MAMMA: Christine Dancke (37).

Christine Dancke er gravid

Programleder Christine Dancke (37) venter sitt første barn.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver musikkeksperten, DJ-en og programlederprofilen selv på Instagram.

– Dette har egentlig ingen noe med, samtidig er det ekkelt å lyve, gjemme seg & føle på andres blikk (selv om det kanskje bare er noe jeg innbiller meg, men det kan jo være tøft nok i seg selv). Jeg velger derfor å si det som det er: Hei på deg til lille meg inni magen min, skriver Christine Dancke.

Den gode nyheten skal ikke ha vært planlagt, ifølge 37-åringen.

Ønsket seg eventyr

Dancke var musikkprofil gjennom ti år i P3 før hun sluttet i fjor etter åtte sesonger med programmet «Christine».

NRK oppga den gang som grunn at Dancke ønsker større frihet til å jobbe med andre prosjekter. Dancke opprettet sitt eget produksjonsselskap Vrang Produksjon i 2016, som blant annet produserer podkaster og har produsert «Christine» siden 2017.

LEDET VG-LISTA: Programlederne Vegard Harm og Christine Dancke på VG-lista topp 20 på Rådhusplassen i juni 2019.

– Til sommeren skal jeg ut av NRK P3 og inn i nye eventyr. Noen av dem er satt, andre håper jeg dukker opp på veien, skrev hun på Facebook da NRK-avgangen ble kjent i februar i fjor.

Med dagens nyhet om et barn på vei ser det ut til at ønsket går i oppfyllelse.

Åpen om angst

Privat er Dancke samboer med ti år yngre Simon Bergseth, som hun har vært sammen med i åtte år. «Legenden», kalte hun kjæresten da VG intervjuet henne i 2019.

I det åpenhjertige intervjuet fortalte Dancke om sosial angst og tvangstanker. En periode var redd for å miste kontrollen over seg selv og fryktet at hun skulle gjøre det slutt med kjæresten.

– Jeg trodde på en måte at jeg ikke ville være sammen med ham, fordi jeg var så redd for at jeg skulle miste ham. Det er ofte slik at du blir redd for å gjøre det du absolutt ikke vil. Jeg har lært hos psykologen at en tanke bare er en tanke. Du er ikke tanken din. Det har vært en nyttig påminnelse for meg, fortalte Dancke i intervjuet.

FRONTER ÅPENHET: Christine Dancke fotografert under et foredrag om psykisk helse på Ski videregående skole, hvor hun selv var elev.

Sammen med psykologen Carina Carl startet Dancke podkasten «Noia» – for å bidra til åpenhet om angst. I 2018 ble hun tildelt prisen «Årets stemme» av magasinet KK.

– En ladestasjon

Hun roste samboeren for å ikke tillate henne «å vanne og dyrke angstplanten sin».

– Simon er en så ubekymret type. Da jeg fortalte ham om tvangstankene, sa han: «Det er jo rart, for du vet at du vil at vi skal være sammen. Nei, nå må du ringe psykologen din. Eller ta deg en dusj.», fortalte hun.

– Simon er som en ladestasjon. Jeg er mobiltelefonen som legger meg inntil ham og blir ladet opp.

Se artistenes rørende overraskelsesvideo til Christine Dancke: