MEDALJONG: «The lightbringer» hevder Durek Verrett var med på å gjøre ham frisk fra corona.

Statssekretær hardt ut mot Durek Verrett: − Umoralsk og forkastelig

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), mener det er «umoralsk og forkastelig å bruke sin kjendisstatus på å tjene penger på kvakksalver».

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag ble det kjent at Durek Verrett ble smittet av corona etter å ha vært på norgesbesøk. I en video han selv postet på Instagram, fortalte han at han nektet å motta medisinsk behandling og sa i en post at en spesiell medaljong var med på å gjøre ham frisk – en medaljong han selger på sin hjemmeside for over 2000 kroner.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, som er spesialist i allmennmedisin og som tidligere har jobbet som fastlege og i psykiatrien, delte fredag VG-artikkelen på sin private Facebooks-side og gikk hardt ut mot Verrett:

«Dette er en skruppelløs og farlig sjarlatan», startet han innlegget.

«Ikke bare lurer han penger fra syke mennesker på fusk og bedrag, men man kan risikere at godtroende mennesker med alvorlig sykdom unnlater å oppsøke lege for få virksom behandling. Direkte skammelig!», står det videre.

VG har vært i kontakt med Durek Verrett, men han har foreløpig ikke kommentert kritikken.

VISER FREM: I en video på Instagram uttalte Durek Verrett at det blant annet var en medaljong som hjalp han å bli frisk fra corona.

Nektet å ta «kjemikalier»

I videoen sier Verrett han nektet å ta «kjemikalier», og valgte i stedet å ta karantene hjemme og «heale» med sin «SO» – som står for «Spirit Optimizer».

På sin hjemmeside beskriver han det som «avansert spirituell teknologi for spirit-hacking og optimalisering». Det er tre versjoner av denne, men det er altså «The lightbringer» han hevder var med på å gjøre ham frisk fra corona.

– Intervju personene som eier en og spør dem, ikke meg, skrev Verrett i en melding da VG spurte om han kunne dokumentere at medaljongen kunne kurere sykdom som for eksempel corona.

«Tror på vitenskap og etterrettelighet»

Bjørkholt skrev i en tekstmelding til VG fredag kveld at han da ikke hadde hørt om noen som var uenig med han i dette.

«Durek er selvsagt velkommen i kongehuset. Men det er umoralsk og forkastelig å bruke sin kjendisstatus på å tjene penger på kvakksalveri. Mennesker med alvorlige koronasymptomer – eller for den saks skyld andre bekymrende sykdomssymptomer bør gå til legen for å få hjelp. Jeg tror på vitenskap og etterrettelighet», skrev han.

I meldingen skriver Bjørkholt også at han har «ingenting vondt å si om ham som person», men mener det er handlingene hans som er «forkastelige».