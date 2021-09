TRENGTE HJELP: Berømmelsen kom brått på for skuespiller Sandra Oh.

«Grey’s Anatomy»-stjerne om berømmelsen: − Traumatisk

Den voldsomme berømmelsen etter «Grey’s Anatomy» gjorde at TV-stjernen måtte oppsøke hjelp.

– For å være helt ærlig så var det traumatisk. Grunnen til at jeg sier det er fordi du trenger mye privatliv for å gjøre jobben, sier skuespiller Sandra Oh (50) til Sunday Today.

Slik beskriver Oh berømmelsen som kom da hun landet en rolle på det populære legedramaet «Grey’s Anatomy». Hun spilte Cristina Yang i de ti første sesongene av serien, men ga seg i 2013.

Kjendisstatusen kom fort, og Oh sier hun ble nødt til å finne en god psykolog for å håndtere det, ifølge CNN.

– Når du mister anonymiteten må du bygge opp egenskaper for å fortsette å være deg selv. Jeg gikk fra å ikke være i stand til å gå ut, å måtte gjemme meg i restauranter, til å så være i stand til å håndtere all oppmerksomheten og forventningene, uten å miste meg selv, sier hun.

– Jeg tuller ikke, det er veldig, veldig viktig. Du må være i stand til å holde beina på bakken. Og ofte er det ved å si nei.

Oh har nylig vært å se i den populære serien «Killing Eve» som titulærfiguren Eve. Det kom som en overraskelse for henne, skriver NPR.

KOLLEGAER: Sandra Oh og Jodie Comer er hovedrolleinnehaverne i TV-serien «Killing Eve»

– Da jeg først ble tilbudt rollen husker jeg at jeg spurte agenten min hvem jeg skulle spille, og da sa han «Eve, du skal spille Eve».

– Det var et veldig betydningsfullt øyeblikk for meg, for da skjønte jeg for dypt min egen rasisme gikk. Hvorfor slo det meg ikke at noen ville tilbudt meg en hovedrolle?

NY SERIE: Oh spiller Ji-Yoon Kim i Netflix-serien «The Chair»

Hun er nå brennaktuell med den nye Netflix-serien «The Chair», der hun også spiller hovedrollen.

I serien ser vi Oh som karakteren Ji-Yoon Kim, en universitetsprofessor, og den første kvinnen og minoritetspersonen som leder et fakultet ved det fiksjonelle universitetet Pembroke.

Gjennom sin karriere har Oh samlet en rekke priser, blant annet to Golden Globe-priser og 12 Emmy-nominasjoner.