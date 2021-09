TILBAKE I BOKSER-RINGEN: Lars Berrum i «Amor Fatigue – et helt vanlig standupshow med Nietzsche som rød tråd» på Nieu Scene i Oslo.

Stand up-anmeldelse «Lars Berrum: Amor fatigue»: Litt kjærlighetssorg, litt filosofi, litt nakenhet

Lars Berrum (35) «åpner opp om den vonde tiden»!

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

Stand-up

Lars Berrum: «Amor Fatigue – et helt vanlig standupshow med Nietzsche som rød tråd»

Nieu Scene, Soria Moria, Oslo

Publikum: Ca. 100 (fullt)

Manus og regi: Lars Berrum

Med: Lars Berrum

Når Lars Berrum kommer gående inn publikums-inngangen i bare Calvin Klein-bokserne, med en bukett roser i hendene, signaliserer det én ting: Sårbarhet.

I løpet av de siste par årene har komikeren fått mer presse på at han er blitt singel etter et åtte år langt forhold, samt at han meldte seg til dyst som sykepleier da pandemien kom til landet, enn han har fått for sitt virke som humorist på scene, radio og TV.

«Jeg er en levemann!», slår han umiddelbart fast, og beroliger med det alle som måtte tenke at nå blir det en drøy time bitter komiker-selvmedlidenhet på oss, gitt. Berrum vil riktignok snakke om å ha smakt på ensomheten og det som åpenbart har vært livets tyngste kjærlighetssorg – så langt. Men han skal ikke sutre, nei.

TAR KVELDEN: Lars Berrum i «Amor Fatigue – et helt vanlig standupshow med Nietzsche som rød tråd».

Han har noen av de store tenkerne til å hjelpe seg i sjelegranskingen, først og fremst tittelens Friedrich Nietzsche og hans ideal om det usårbare mennesket. Om den tyske filosofen kan sies å være en «rød tråd» i «Amor fatigue» kan saktens diskuteres. Men Berrum sørger i alle fall for å navnedroppe ham med jevne mellomrom, og har åpenbart funnet trøst i tanker Nietzsche, og andre som har vært noen kløppere til å tenke, har tenkt.

Etter en fin, rap-poetisk intro, går han løs på singellivets praktiske utfordringer: Ræva midlertidige leiligheter. Alle de «gode» rådene fra venner (gå ut, drikk øl, ligg rundt). Det uvante ved å begynne å bruke kondom igjen etter åtte år. Å plutselig være redd for sex. Kirsten Gifteknivene som vil spleise ham med «perfekte damer». At han er så dum at han lar seg lokke med på fester fordi «det er kule folk fra kulturbransjen der».

Berrums selvforakt hva det gjelder det siste, er noe av det som slår hardest i «Amor fatigue», all den tid det vel er kule folk i kulturbransjen som utgjør mesteparten av publikumet hans.

TO METER HALVNAKEN MANN: Lars Berrum i «Amor Fatigue – et helt vanlig standupshow med Nietzsche som rød tråd».

Vi får selvsagt en avdeling om sykepleier-Berrum også. Komikeren vet at den kommersielt sett fornuftige tingen å gjøre, det han hadde gjort hvis han «hadde hatt en manager», ville være å sette opp et show om «Søster Lars» og hans opplevelser på dypt vann under pandemien. Da hadde de skrattet på kulturhusene landet rundt!

Det er både interessant og artig å høre en komiker snakke om erfaringer fra det skikkelige yrkeslivet. For det er jo ikke så vanlig med komikere som har skikkelige jobber. Sekvensene forsterker følelsen av at «Amor fatigue» er et show der en ung mann prøver å finne ut av det med seg selv, i kjølvannet av hendelser som har snudd opp-ned på selvbildet hans, i en tung tid for verden sånn generelt.

VELMENENDE LEVEMANN: Lars Berrum på Nieu Scene i Oslo.

Berrum er en tent type, og høyden hans – to meter tynn kropp, som blir mer og mer påkledd i løpet av showet – medfører at bevegelsene hans av og til kan se litt krigerske ut. Men det er aldri noen tvil om at han er en god, følsom og velmenende levemann.

«Amor fatigue» er ikke polert standup-komikk. Det er røft, utprøvende, sikkert ujevnt. «Jeg gjør det for meg sjæl!», slår han fast mot slutten. En utmerket motivasjon for å gjøre noe, som sørger for at «Amor fatigue» er noe så uvanlig som et standup show som beveger.